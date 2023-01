Hogwarts Legacy z dziwnymi oznaczeniami na Steam

Hogwarts Legacy pojawiło się już na Steamie. Gra miała przez chwilę dziwne oznaczenia, ale łatwo domyślić się, co się stało.

Hogwarts Legacy to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Gracze są spragnieni dobrych tytułów, a tym bardziej z uwielbianego przez wielu świata Harry'ego Pottera (chociaż akcja dzieje się na długo przed jego narodzinami). Niestety, nie wszyscy są tego samego zdania. Gra zagościła już na Steamie i pojawiły się przy niej dziwne oznaczenia.

Hogwarts Legacy na Steam

Przez dłuższą chwilę na steamowej karcie Hogwarts Legacy pojawiły się dziwne oznaczenia. W opisie gry mogliśmy zobaczyć takie hashtagi jak: transfobia, bohater-złoczyńca, II Wojna Światowa, kapitalizm, psychologiczny horror, a nawet NSFW (treści nieprzyzwoite). Jak do tego doszło?

Oczywiście nie są to oficjalne hashatgi gry. Tego typu oznaczenia to dzieło samych graczy, którzy z niezrozumiałych dla wielu osób powodów zamierzają za wszelką cenę walczyć z grą. Dlaczego? Bo nie spodobało im się kilka wypowiedzi J.K. Rowling, czyli autorki Harry'ego Pottera. Ich zdaniem są one transfobiczne, więc należy ją wykluczyć. A gra fabularnie rozgrywa się w świecie czarodziejów, więc ją też trzeba wykluczyć. Co z tego, że jej twórcy nie powiedzieli nic, co zasługiwałoby na tego typu krytykę...

LMAO NEVERMIND THEM TURNING OFF THE REVIEWS. LOOK AT THE TAGS LMFAO pic.twitter.com/Hqg4RzgRkC — Trans People Getting Common Ws 🏳️‍⚧️ (@CommonTransWs) January 9, 2023

Nie chce debatować nad tym, czy J.K. Rowling jest homofobką, czy nie. Nie o to tutaj chodzi. Nawet jeśli jest, to twórcy gry nie zasługują na to, aby ich dzieło było w ten sposób traktowane i krytykowane tylko dlatego, że akcja dzieje się w tym samym świecie. Coś takiego określa się mianem odpowiedzialności grupowej i jest zwyczajnie niesprawiedliwe, nawet jeśli autorka książek pośrednio na grze zarobi (w ramach udzielonej licencji).

Z drugiej strony ogromna grupa graczy, w tym ja, ze zniecierpliwieniem czeka na Hogwarts Legacy. Już teraz gra jest hitem przedsprzedaży. Mam nadzieję, że będzie to udana produkcja.

