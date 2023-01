Inflacja uderzyła w rynek gier. To pierwszy taki spadek w historii

Rynek gier w 2022 roku mocno oberwał z powodu szalejącej inflacji. Po raz pierwszy w historii zaliczył spadki w porównaniu z rokiem poprzednim.

Lata 2020-2021 były rekordowe pod względem zarobków dla rynku gier. Nie ma czemu się dziwić, w końcu w większości spędziliśmy ten czas w domach i siłą rzeczy szukaliśmy dodatkowej rozrywki. Tymczasem 2022 rok to szalejąca inflacja, z powodu której tendencja wzrostowa się odwróciła — tak wynika z raportu firmy Newzoo.

Rynek gier zalicza spadki

Firma Newzoo opublikowała raport na temat rynku gier w 2022 roku. W nim firma przewiduje, że wydatki na ten segment osiągnęły w minionych 12 miesiącach poziom 184,4 mld dolarów. Chociaż wynik wydaje się rewelacyjny, to wcale taki nie jest. To spadek o 8,3 mld dolarów, czyli mniej więcej 4,3 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. To pierwszy raz, kiedy rynek gier z roku na rok maleje, przynajmniej od czasu, gdy śledzi go firma Newzoo.

Co ciekawe, prawie najbardziej oberwał rynek gier mobilnych, który z roku na rok zmalał o 6,4 proc. Pomimo tego to wciąż produkcje na smartfony i tablety wygenerował sprzedaż na poziomie 92,2 mld dolarów, czyli aż 50 proc. wszystkich wydatków w 2022 roku. O 4,2 proc. zmalał też rynek gier konsolowych (z 54 do 51,8 mld dolarów). Jedynie segment PC-towy urósł z 37,5 do 38,2 mld dolarów. Największy spadek to gry przeglądarkowe, które przyniosły aż o 16,7 proc. mniej wpływów.

Spadki na rynkach gier mobilnych i konsolowych spowodowane są przede wszystkim mniejszą liczbą premier. Gier było zdecydowanie mniej, niż w poprzednich latach i w większości były to mniej głośne produkcje.

Najpopularniejsze gry

Jeśli chodzi o same gry, to wciąż najpopularniejszą produkcją, pod względem liczby użytkowników w skali miesiąca, pozostaje Fortnite. Na dalszych miejscach plasują się Minecraft oraz GTA V. Nieźle radzi sobie też Call of Duty: Modern Warfare II/ Warzone 2.0.

Jednak przyszłość maluje się w kolorowych barwach. Eksperci przewidują, że do 2025 roku wydamy na gry aż 211,2 mld dolarów w skali roku. Najwięcej zysków nadal będą przynosić gry mobilne, które będą odpowiadać za prawie 50 proc. wszystkich wydatków.

