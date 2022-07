Arrr! Nowa gra Ubisoftu o piratach zadebiutuje już w listopadzie

Lubisz morską bryzę i grog? Nie straszne Ci kule armatnie latające nad głową oraz długie podróże? Świetnie się składa! Już niedługo Ubisoft zrobi z Ciebie pirata.

Ubisoft to francuska firma założona w 1986 roku, która ma swoje oddziały na całym świecie. Znana jest chyba każdemu fanowi cyfrowej rozrywki. I nie ma w tym nic dziwnego, gdy w ich portfolio znajduje się całe zatrzęsienie hitów. Mowa o seriach takich jak Assassin's Creed, Tom Clancy's, Far Cry i wiele innych.

Skull and Bones trafi na PC i Konsole już 8 listopada

Oczywiście nie można cały czas odcinać kuponów od znanych marek. Dlatego Francuzi tworzą też zupełnie nowe gry, które często okazują się hitem jak For Honor czy The Crew. A wielkimi krokami zbliża się kolejna nowość, która ma szansę być światowym hitem. Mowa o pirackim Skull and Bones.

Skull and Bones będzie grą akcji typu MMO z otwartym światem, która osadzona zostanie w złotej erze piractwa. Mowa o końcówce 17. wieku i obszarze Oceanu Indyjskiego. Gracz będzie dysponował własnym statkiem pirackim i załogą, która ma być stopniowo rozwijana i ulepszana.

Nowe dziecko Ubisoftu ma być najeżone licznymi zadaniami i starciami z ekipami pirackimi zarządzanymi przez NPC, ale również walkami z innymi graczami. Zależnie od naszych preferencji do wyboru będą zwykłe serwery oraz serwery PVE. Ważnym elementem będzie rozbudowany crafting.

Dzisiaj, podczas wydarzenia Ubisoft Forward Spotlight, firma poinformowała, że Skull and Bones zadebiutuje na rynku 8 listopada 2022 roku. Gra będzie multiplatformowa i trafi na PC oraz konsole Sony PlayStation 5 i Xbox series X/S. Ma być dostępna w EPIC Games Store i Ubosft Store.

