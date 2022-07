GeForce NOW z nowymi grami. Zabraknie wyczekiwanej produkcji

NVIDIA ma dobre i złe wieści dla użytkowników GeForce NOW. Do oferty grania w chmurze dołączają dzisiaj cztery tytuły. Zabraknie jednak zapowiadanej wcześniej gry.

Mimo iż GeForce NOW towarzyszy nam od 2015 roku, to NVIDIA cały czas rozwija i ulepsza swoją usługę grania w chmurze. Dzięki temu w najnowsze tytuły mogą grać posiadacze starszych komputerów, laptopów, przystawki NVIDIA Shield czy nawet osoby wyposażone tylko w smartfona.

Niestety zapowiadany rFactor 2 nie trafi do GeForce NOW

W bibliotece GeForce NOW jest już ponad 1300 tytułów, a więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Dodatkowo w każdy czwartek dodawane są kolejne gry. Mowa zarówno o głośnych produkcjach AAA, jak i mniejszych tytułach niezależnych; premierach, jak i klasykach.

W tym tygodniu na użytkowników GeForce NOW czekają cztery dodatkowe tytułu.Trzy z nich to zupełne nowości, zaś jeden to ARMA w odsłonie z maja 2022 roku. Dokładna lista prezentuje się następująco:

Matchpoint - Tennis Championship (Steam, 7 lipca)

Starchip Troopers - Terran Command (Epic, 7 lipca)

Sword and Fairy Inn 2 (Steam, 8 lipca)

Arma Reforger (Steam)

Niestety NVIDIA informuje również, że wcześniej zapowiadana produkcja na razie nie trafi do GeForce NOW. Mowa o rFactor 2, czyli cieszącym się dobrą opinią symulatorze wyścigów z 2013 roku.

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: NVIDIA, oprac. własne