Wyczekiwana gra od Sqaure Enix kolejny raz opóźniona

Jesteś fanem twórczości Square Enix lub Luminous Productions? Czekałeś na Forspoken? Niestety nie mamy dobrych wieści. Twórcy gry poinformowali o kolejnym, znaczącym opóźnieniu premiery.

Square Enix to firma założona w 1975 roku w Japonii. Jest to świetnie znany fanom cyfrowej rozrywki twórca i wydawca gier, który ma na swoim koncie między innymi takie hity jak serie Final Fantasy, Tomb Raider, Dragon Quest, Hitman i wiele, wiele innych produkcji, niekoniecznie znanych na zachodzie.

Premiera Forspoken przesunięta została na przyszły rok

Oczywiście Japończycy nie odcinają tylko kuponów od znanych i lubianych już gier, ale również pracują nad nowymi. Jedną z nich jest Forspoken, czyli akcyjny RPG w alternatywnym świecie. Tutaj pierwsze skrzypce ma grać magia oraz wyjątkowy sposób poruszania się głównej postaci.

Niestety jak możemy przeczytać w oficjalnym, wspólnym oświadczeniu Square Enix i Luminous Productions premiera Forspoken została kolejny raz opóźniona. Gra, która miała się ukazać w 11 październiku tego roku zadebiutuje jednak 23 stycznia 2023 roku.

Oficjalny powód to "decyzja strategiczna" podjęta "po rozmowach z partnerami". Japończycy utrzymują, że gra już jest w pełni skończona, a aktualnie wprowadzane są tylko drobne poprawki. Forspoken ma trafić zarówno na komputery stacjonarne, jak i konsole Sony PlayStation 5.

Akcja opisywanego tytułu osadzona jest w krainie Athia, miejscu nawiedzanym przez tajemniczą plagę, która zmienia zwierzęta i ludzi w agresywne wynaturzenia. Główna bohaterka to Frey Holland mieszkająca w Nowym Jorku, USA w czasach współczesnych i w tajemniczy sposób przeniesiona do innego świata. Pierwotnie chce wrócić tylko "do siebie", z czasem jednak postanawiając rozprawić się z zarazą.

Źródło zdjęć: Square Enix

Źródło tekstu: oprac. własne