Kolejne hity z PlayStation na PC? Na liście nawet produkcje z PS5

Wkrótce kolejne gry ekskluzywne z PlayStation mogą zawitać na poczciwe PC-ty. Na liście znajdują się nawet produkcja z PlayStation 5, która jeszcze nie została wydana.

Sony systematyczne coraz bardziej przekonuje się do PC-tów. Ciągle wydłuża się lista gier, które początkowo miały być tytułami ekskluzywnymi na PlayStation, a ostatecznie trafiły również na komputery. Zaczęło się od Horizon: Zero Dawn, a dzisiaj to też Days Gone oraz zapowiedziane niedawno Uncharted 4: Kres Złodzieja. Na ten moment wszyscy pewnie oczekują, że za chwilę PlayStation zdecyduje się na kolejne tego typu ogłoszenia. To całkiem prawdopodobne, jeśli spojrzymy na... GeForce NOW.

God of War na PC?

Jednemu użytkownikowi o pseudonimie Ighor udało się przeczesać bazę danych GeForce NOW. Na liście znalazł on wiele gier, które do tej pory nie są dostępne do grania w chmurze, ale wkrótce powinny zostać dodane do usługi. Co ciekawe, nie brakuje tam produkcji PlayStation Studios, które na ten moment są tytułami ekskluzywnymi na konsolach Sony. Na liście znajdują się między innymi: God of War, Ghost of Tsushima, Returnal oraz Ratchet & Clank. Jakby tego było mało, to pojawia się przy nich informacja, że zostaną wydane albo na Steam, albo na Epic Games Store. Na tym jednak nie koniec. Najciekawiej wygląda na tej liście Gran Turismo 7, które przecież nie zostało jeszcze wydane. Czyżby Sony miało aż tak odległe plany względem PC-tów?

Z pewnością premiera God of War, Ghost of Tsushima czy Gran Turismo 7 byłaby ogromnym wydarzeniem dla graczy komputerowych. Przy niektórych z tych gier rzeczywiście pojawia się informacja, że trafią one na PC-ty, ale nie przy wszystkich. Być może NVIDIA współpracuje z Sony i zamierza udostępnić gry z PlayStation w swojej chmurze. Na ten moment nie można nic wykluczyć, bo to tylko niepotwierdzone plotki i tak też należy je traktować.

Źródło zdjęć: PlayStation

Źródło tekstu: wccftech