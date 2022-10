GeForce NOW. 11 nowych gier i wsparcie dla chromebooków

NVIDIA dodaje kolejne gry do swojej usługi strumieniowania treści GeForce NOW. Jednocześnie zwiększa pulę urządzeń, na których będzie można korzystać z platformy.

NVIDIA dodaje kolejne gry i poszerza bibliotekę usługi GeForce NOW. Tym razem pojawia się nie tylko lista dopiero dodanych i nadchodzących tytułów, lecz kilka konkretnych urządzeń, na których będzie można korzystać ze strumieniowania NVIDII. Mowa tu o trzech chromebookah:

Acer Chromebook 516 GE

ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip

Lenovo Ideapad Gaming Chromebook

Do zakupu każdego z wymienionych egzemplarzy dodawany jest bezpłatnie trzymiesięczny abonament GeForce NOW, dzięki któremu ich użytkownicy mogą strumieniować na swoje urządzenia ponad 1400 gier PC z biblioteki GeForce NOW w rozdzielczości do 1600p przy 120 kl./s.

GeForce NOW Lista nowych gier:

W tym tygodniu NVIDIA dodała 11 nowych gier do swojej usługi GeForce NOW. Oto pełna lista:

Asterigos: Curse of the Stars (Steam)

Kamiwaza: Way of the Thief (Steam)

LEGO Bricktales (Steam oraz Epic Games)

Ozymandias: Bronze Age Empire Sim (Steam)

PC Building Simulator 2 (Epic Games)

The Last Oricru (Steam)

Rabbids: Party of Legends (Ubisoft)

The Darkest Tales (Steam)

Scorn (Steam oraz Epic Games)

Warhammer 40,000: Darktide Closed Beta (zamknięte testy beta w Steam od 14 października o 16:00 do 17 października o 10:00)

Dual Universe (Steam)

