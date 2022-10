Gry z Xboksa w VR? Cloud Gaming pojawi się w Meta Quest Store

Zuckerberg stawia wszystko na wirtualną rzeczywistość. Podczas wydarzenia Meta Connect 2022 ogłosił nowy zestaw okularów VR. Potwierdzono również, że gry z Xboksa będą dostępne w wirtualnej rzeczywistości.

Chociaż Microsoft od wielu lat zajmuje się rozwojem technologii związanych z rozszerzoną i wirtualną rzeczywistością, ich konsola Xbox nigdy nie doczekała się dedykowanych okularów VR, jak to ma miejsce w przypadku PlayStation. Nie oznacza to jednak, że firma zamierza zrezygnować z wirtualnej rzeczywistości.

Xbox Cloud Gaming w Meta Quest Store

Nie będzie to tak fantastyczne, jak może się na początku wydawać. Jak podaje portal IGN, Meta potwierdziła, że usługa Xbox Cloud Gaming Beta trafi do sklepu Meta Quest Store. Będziemy mogli wywołać usługę, lecz pojawi się ona w formie karty 2D.

Gracze będą musieli podłączyć kontroler Xbox do zestawu słuchawkowego, aby grać w gry z biblioteki Xbox Game Pass Ultimate. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie funkcja zawita do wirtualnej rzeczywistości, gdyż nie podano żadnej, nawet orientacyjnej daty.

Warto wspomnieć, że zapowiedziano od razu kilka gier, które trafią do Meta Quest Store. Już 10 listopada w wirtualnej rzeczywistości będziemy mogli pograć w Among Us VR, grę która skradła serca graczy na początku 2020 roku. Jednak tym razem przyjdzie nam przemieszczać się pod statku przy widoku z pierwszej perspektywy.

W listopadzie posiadacze zestawu Quest 2 będą mogli pograć w Iron Man VR. Produkcja początkowo była tytułem ekskluzywnym na PlayStation VR.

Źródło zdjęć: Meta Oculus

Źródło tekstu: Meta Oculus