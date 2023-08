Nvidia dodaje 25 nowych gier do biblioteki GeForce NOW

Nvidia udostępniła listę gier, które jeszcze w tym tygodniu znajdą się w usłudze GeForce NOW. Wśród wielu tytułów pojawia się wiele gier z platformy Xbox Game Pass, w tym Valheim.

Na targach Gamescom 2023 ogłoszono, że najnowsze wysokobudżetowe tytuły od wydawców takich jak Epic Games Publishing, CD Projekt Red, czy Deep Silver dołączą do biblioteki usługi GeForce NOW już w dniach swoich premier. Gry o tak wysokich wymaganiach graficznych z pewnością pozwolą przetestować usprawnioną chmurę Nvidii. Co więcej, w tym tygodniu usługa wzbogaci się o 25 nowych gier, w tym pierwsze tytuły dostępne w ramach Xbox Game Pass.

GeForce NOW - aż 25 nowych gier, a w tym tytuły z Xbox Game Pass

Usługa GeForce NOW pozwoli strumieniować największe gry AAA tej jesieni bezpośrednio z chmury już w dzień ich premier. To tytuły takie jak Alan Wake 2, rozszerzenie Cyberpunk 2077: Widmo Wolności , PAYDAY 3 oraz Party Animals. Abonament Ultimate pozwala na korzystanie z pełnego wachlarza technik firmy NVIDIA.

W nadchodzących miesiącach gracze rozpoczną rozwiązywanie zabójczej tajemnicy w wyczekiwanej przez lata grze Alan Wake 2. Tytuł stworzony przez studio Remedy Entertainment, znane z gier takich jak seria Max Payne czy Control, to kontynuacja historii z 2010 roku. Tym razem wydawcą została firma Epic Games Publishing. Subskrybenci usługi GeForce NOW będą mogli zapoznać się z tytułem już w dzień jego premiery we wtorek, 27 października.

Fani futurystycznej akcji będą mogli powrócić do Night City jako cybernetycznie ulepszony najemnik V w nadchodzącym rozszerzeniu gry Cyberpunk 2077: Widmo Wolności od CD Projekt Red, które jest utrzymane w klimacie szpiegowskiego thrillera. Tytuł będzie dostępny już 26 września także w chmurze.

Będzie można również dołączyć do gangu specjalizującego się w napadach na bank wraz z premierą PAYDAY 3, która odbędzie się 21 września.

Z kolei tak przedstawia się lista gier, które jeszcze w tym tygodniu dołączą do usługi GeForce NOW:

WrestleQuest (od 21 sierpnia w Steam)

Jumplight Odyssey (od 21 sierpnia w Steam)

Blasphemous 2 (od 24 sierpnia w Steam)

RIDE 5 (od 24 sierpnia w Steam)

Age of Empires: Definitive Edition (Xbox)

Age of Empires III: Definitive Edition (Xbox)

Age of Empires IV (Xbox)

Crusader Kings III (Xbox)

Dead Cells (Xbox)

Deathloop (Xbox)

Doom 2016 (Steam)

Gears 5 (Xbox)

Grounded (Xbox)

Mount & Blade II: Bannerlord (Xbox)

No Man’s Sky (Xbox)

Pentiment (Xbox)

Quake (Xbox)

Shadowrun: Dragonfall - Director’s Cut (Xbox)

Stellaris (Xbox)

The Texas Chain Saw Massacre (Xbox)

Trackmania (Steam)

Valheim (Xbox)

Warhammer 40,000: Darktide (Xbox)

Wolfenstein: Youngblood (Xbox)

Wolfenstein II: The New Colossus (Xbox)

Zobacz: STALKER 2. Twórcy sami ujawnili datę premiery gry

Zobacz: Televio udostępnia dokumentalne kanały premium za darmo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne