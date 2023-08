STALKER 2. Twórcy sami ujawnili datę premiery gry

Niestety, STALKER 2 prawdopodobnie nie zadebiutuje w tym roku. Na grę trochę jeszcze poczekamy.

Niedawno niemiecki sklep PLAION (wydawca gry) podał datą premiery gry STALKER 2. Ta miała trafić do sprzedaży na początku grudnia. Niestety, to prawdopodobnie nieprawda. Oficjalne dokumenty wskazują, że na grę poczekamy do 2024 roku.

Premiera gry STALKER 2

Pewnego rodzaju wskazówką, że STALKER 2 jednak nie zadebiutuje w grudniu, mogło być rozpoczęcie targów Gamescom. W trakcie Opening Night Live nie pokazano żadnego materiały z gry autorstwa GSC Game World. Myślę, że gdyby premiera w grudniu była realna, to powinna już ruszyć kampania reklamowa. Tymczasem twórcy wciąż milczą i już wiemy, czemu.

Na oficjalnej stronie gry pojawił się krótki dokument PDF, który opisuje najważniejsze mechaniki produkcji. Jednak z perspektywy graczy najciekawsza jest data premiery. Ta również została podana, chociaż tylko w przybliżeniu. Na ten moment STALKER 2 ma zadebiutować w pierwszym kwartale 2024 roku w wersji na PC oraz Xbox Series X/S. Może to oznaczać dowolny dzień między 1 stycznia a 31 marca.

Źródło zdjęć: GSC Game World

Źródło tekstu: wccftech