Lords of the Fallen ze zwiastunem fabularnym. Gratka dla fanów soulsów

Ludzkość sprowadziła na świat wojnę i chciwość, a demoniczny bóg Adyr ma zamiar położyć temu kres. Mroczny krzyżowiec jest jedynym, który może go powstrzymać.

Podczas trwających targów Gamescom 2023 został opublikowany zwiastun fabularny polskiej produkcji Lords of the Fallen, gry będącej duchowym spadkobiercą tytułu z 2014 roku. Będzie mrocznie, będzie krwawo, będzie ponuro. Ale tylko my, wcielając się w Mrocznego Krzyżowca będziemy w stanie uratować ludzkość przed gniewem Adyra.

Lords of the Fallen z rozszerzonym zwiastunem fabularnym

Rozszerzona wersja zwiastuna fabularnego została udostępniona przez producenta na platformie YouTube. Za grą stoi polskie studio CI Games, a wszystko wskazuje na to, że dostaniem kawał dobrego "soulslike'a". Zwiastun uchyla rąbek tajemnicy i dowiadujemy się co nieco o fabule gry, lecz nadal pozostawia nas z większą liczbą pytań niż odpowiedzi. Wszystko wskazuje na to, że głównym antagonistą Lords of the Fallen będzie demoniczny bóg Adyr chcący zgładzić ludzkość w odwecie za zniszczenie, jakie przynieśli światu.

Trailer ukazuje kilku bossów i linii dialogowych, a jego narratorem jest sam Adyr. Można spodziewać się zatem mrocznego klimatu towarzyszącemu wielu innym produkcjom z tego gatunku. Lords of the Fallen ukaże się oficjalnie już 13 października. Znane są już wymagania sprzętowe, o których można przeczytać więcej tutaj.

Zobacz: Gry Activision Blizzard będą dostępne w usłudze Ubisoftu

Zobacz: Rusza Gamescom 2023. O której obejrzymy prezentację?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne