Gry Activision Blizzard będą dostępne w usłudze Ubisoftu

Już chyba nic nie stanie na przeszkodzie i Microsoft ostatecznie kupi Activision Blizzard. Jednak walka firmy z Redmond nie była łatwa i Amerykanie musieli pójść na kilka kompromisów. Jeden z nich dotyczy dostępność gier w innych usługach. W tym celu Microsoft dogadał się z Ubisoftem.

Na swoim blogu Microsoft poinformował, że podpisał umowę, na mocy której Ubisoft uzyskał prawa do udostępniania gier Activision Blizzard w tzw. chmurze. Dotyczy to wszystkich dostępnych i nowo wydawanych gier w ciągu najbliższych 15 lat. Natomiast same prawa są bezterminowe.

To część propozycji, którą firma z Redmond chce przedstawić brytyjskim urzędnikom, aby przekonać ich do zaakceptowania transakcji wykupu.

- czytamy w komunikacie Microsoftu.

Today we submitted a restructured proposal to the CMA for approval of our Activision Blizzard acquisition under UK law. This new proposal also honors our prior commercial and regulatory commitments. Read more here: https://t.co/t0UBcouTP9