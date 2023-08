Rusza Gamescom 2023. O której obejrzymy prezentację?

Dzisiaj (22 sierpnia) rozpoczynają się targi Gamescom 2023. To jedna z najważniejszych imprez gamingowych w corocznym kalendarzu. Organizatorzy twierdzą, że będzie to największe wydarzenie w historii, w którym udział weźmie aż 1220 wystawców z 63 krajów.

Jednak najpierw całe wydarzenie rozpocznie się pokazem Gamescom Opening Night Live, który poprowadzi znany i lubiany przez graczy Geoff Keighley. Całość rozpocznie się o godzinie 20:00 czasu polskiego i potrwa aż 2 godziny! W tym czasie zobaczymy wiele prezentacji nowych gier.

✈️ Tuesday, I'm headed to Germany to host @gamescom Opening Night Live!



Here's the hype trailer I edited to get us ready for a big night of games: Alan Wake 2, Mortal Kombat 1, COD: MW3, Cyberpunk and many others.



Streaming live at 8p CET/2p ET/11a PT at https://t.co/AFycLZG9XF pic.twitter.com/1r4jnz11RF