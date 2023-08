Tego dnia ma zadebiutować STALKER 2. Fani będą zadowoleni

STALKER 2 prawdopodobnie zadebiutuje jeszcze w tym roku. Datę premiery zdradził niemiecki sklep wydawcy, czyli firmy PLAION.

Nie będę ukrywał, że STALKER 2 to jedna z tych gier, na której czekam szczególnie mocno. Pierwotnie miała ona zadebiutować już pod koniec 2022 roku, ale wojna w Ukrainie pokrzyżowała plany twórców, którzy musieli przenieść się do Czech, aby tam we względnym spokoju dokończyć grę.

Niestety, nowa data premiery przez wiele miesięcy pozostawała tajemnicą. Twórcy milczeli co do planowanego wydania gry, ale być może właśnie poznaliśmy dokładny termin. Ten wyciekł za sprawą niemieckiego wydawcy PLAION.

Data premiery STALKER 2

W sklepie niemieckiego wydawcy PLAION (wcześniej Koch Media) pojawiła się data premiery gry STALKER 2. Jeśli informacje są prawdziwe, to do Prypeci przeniesiemy się już 1 grudnia 2023 roku. Wiele wskazuje, że nie jest to tzw. placeholder, a rzeczywista data, kiedy to gra trafi na sklepowe półki.

Na jakiej podstawie możemy tak twierdzić? Po pierwsze, niemiecki PLAION już ma w swojej historii przedwczesne zdradzanie dat premiery. Tak samo było w przypadku Darksiders 2 na Nintendo Switch. Po drugie, jako placeholdery zazwyczaj używa się ostatnich dni miesiąca, a nie pierwszych. Po trzecie, 1 grudnia to piątek, czyli dzień, w którym najczęściej debiutują gry (żeby gracze mieli weekend na zabawę).

Wiarogodności grudniowej premierze mogą nadawać niedawne plotki, według których gra zostanie zaprezentowana na zbliżających się targach Gamescom. Co więcej, mamy tam zobaczyć w pełni grywalną wersję, co też sugeruje szybką premierę.

Gra początkowo zadebiutuje na Xbox Series X/S oraz PC-tach. Dopiero po 3 miesiącach trafi również na PlayStation 5 (Microsoft zapłacił za czasową ekskluzywność). Produkcja w dniu premiery powinna być od razu dostępna w Xbox Game Pass.

Źródło zdjęć: GSC Game World

Źródło tekstu: wccftech