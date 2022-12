Epic rozdaje 6 grę. W końcu mocny tytuł

Epic Games Store odsłania szóstą produkcję, którą gracze mogą pobrać za darmo w ramach świątecznego rozdawnictwa. W końcu tytuł, który warto dodać do biblioteki.

15 grudnia Epic Games Store rozpoczął akcję świątecznego rozdawania gier za darmo. Platforma w ciągu 15 dni planuje rozdać 15 tytułów. Do tej pory gracze mogli dodać do biblioteki już pięć darmowych gier i właśnie poznaliśmy tożsamość szóstej produkcji. Tym razem mowa o tytule wartym uwagi.

Nie da się ukryć, że do tej pory Epic serwował nam zapychacze, podczas gdy gracze wypatrują mocnych tytułów. Wcześniej mogliśmy odebrać strategiczną grę typu tower defense o nazwie Baloon TD 6, wyścigówkę Horizon Chase Turbo, przygodową grę akcji Costume Conquest 2, rysunkową piaskownicę Sable i bijatykę Them's Fightin' Herds.

Wolfenstein: The New Order za darmo w Epic Games Store

Wczoraj w sieci pojawiły się plotki, które dzisiaj znajdują swoje potwierdzenie. Szóstą darmową grą od Epic Games Store jest Wolfenstein: The New Order, czyli bardzo znana i lubiana przez graczy strzelanka pierwszoosobowa. The New Order kontynuuje tradycję serii, pozwalającej graczom postrzelać do nazistów. Akcja gry rozgrywa się w 1960 roku, więc naziści już od jakiegoś czasu nie powinni istnieć. Jednak Wolfenstein przenosi nas do alternatywnej linii czasowej, gdzie to Niemcy zwyciężyli drugą wojnę światową.

Wcześniejsze spekulacje opierały się na grafikach, którymi została opatrzona nadchodząca gra. Można było zobaczyć na nich czarne hełmy na krwistoczerwonym tle. Wszystko zatem wskazuje na to, że jutro pojawi się gra z serii LEGO.

Wolfenstein: The New Order można odebrać już dziś za darmo na platformie Epic Games Store. Trzeba się jednak pośpieszyć, gdyż promocja jest ograniczona czasowo. Już jutro o godzinie 17 pojawi się nowa darmowa gra, która zastąpi The New Order.

Zobacz: Amazon uspokaja fanów. Serial God of War ma być bardzo wierny grom

Zobacz: Viaplay zaprasza na święta z dobrym filmem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: sdx15 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Epic Games Store