Viaplay zaprasza na święta z dobrym filmem

Viaplay rozszerza swoją bibliotekę filmów o nowe tytuły, w tym nawiązujące do tematyki zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 26 grudnia na platformie pojawi się oryginalna szwedzka produkcja R.S.V.P.

Święta Bożego Narodzenia to doskonały czas na wyciszenie i rodzinne spotkania. Tradycją stało się również wspólne oglądanie świątecznych produkcji, takich jak "Kevin sam w domu". Na Viaplay oprócz znanych i lubianych klasyków, można obejrzeć również nowsze produkcje nawiązujące do świątecznej tematyki. W ofercie platformy od 26 grudnia znajdziemy oryginalny szwedzki film "R.S.V.P.". W serwisie można też obejrzeć takie tytuły, jak "The Winter Palace" z Nealem Bledsoe w roli głównej, "Much Ado about Christmas" nagradzanego twórcy Michaela Damiana, świąteczny romans "Jingle Bell Princess" i wiele innych filmów, które są już dostępne na Viaplay.

R.S.V.P. (2022)

Akcja komedii romantycznej "R.S.V.P." rozgrywa się w ciągu czterech lat, podczas których grupa przyjaciół po 30-tce spotyka się przy okazji różnych uroczystości. Główną bohaterką jest urocza Klara. 37-letnia pielęgniarka nie zaznała szczęścia w miłości i jest na tyle zdesperowana, że zaczyna powątpiewać w istnienie tego uczucia. Czy miłość w dzisiejszych czasach to już pieśń przeszłości? W filmie będziemy świadkami przemiany bohaterki oraz miłosnych perypetii jej przyjaciół. Ta niezwykle ciepła i przemyślana historia przypomina nam co jest tak naprawdę ważne.

Scenariusz "R.S.V.P." oparty został na duńskim filmie fabularnym "Long Story Short" (2015). W obsadzie znalazła się plejada szwedzkich gwiazd filmu. W głównej roli zobaczymy Lisę Carlehed ("Emigranci", "W twoich ramionach") nominowaną do nagrody Guldbagge Awards 2022 dla najlepszej szwedzkiej aktorki. Reżyserią filmu zajęła się Moa Gammel, nominowana do nagrody Kristallen dla najlepszej aktorki za występ w produkcji "Jordskott - Las Zaginionych". Autorką scenariusza jest Ella Lemhagen ("Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu", "I'll Be Home for Christmas"). Oryginalny film ‘R.S.V.P.’ pojawi się wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay, gdzie będzie dostępny od 26 grudnia 2022 roku.

The Winter Palace (2022)

W filmie "The Winter Palace" zobaczymy Neala Bledsoe ("Plotkara", "Czarna lista") wcielającego się w rolę księcia Henry’ego, który wraz z grupą przyjaciół i współpracowników postanawia przeszkadzać autorce romansów w pracy. Kobieta zgodziła się objąć opiekę nad piękną posiadłością ulokowaną w malowniczych Górach Skalistych z nadzieją, że dokończy tam swoją powieść. Właściciele nie odwiedzali jej od lat, aż do teraz. Czy przyszły król może okazać się pomocny w pisaniu powieści, czy raczej jego wizyta zwiastuje kompletną pisarską klęskę?

Obok Neala Bledsoe wystąpi amerykańska aktorka znana z roli Gwendolyn "Winnie" Cooper w serialu "Cudowne lata". Reżyserią zajął się T.W. Peacocke ("Dark Matter", "Saving Hope"), a za scenariusz odpowiadają Gregg Rossen ("Uwierz w święta") i Brian Sawyer ("Prezenty z nieba").

Much Ado about Christmas (2021)

To kolejna propozycja idealna na święta. Haley Lloyd to córka najbogatszego mieszkańca miasta, jednak, gdy przedstawia się Claudowi Millerowi używa fałszywego nazwiska twierdząc, że wychowała ją samotna matka zmagająca się z wieloma problemami. Mężczyzna nie przywiązuje do tego wagi, ponieważ oczarowany jest jej osobowością, a nie pochodzeniem. Gdy kłamstwo wychodzi na jaw nic nie jest już takie samo.

Produkcja to współczesna i do tego świąteczna wariacja na temat słynnej sztuki "Wiele hałasu o nic" Williama Szekspira. W rolach głównych wystąpili: Susie Abromeit ("Jessica Jones", "W imię zła") i Torrance Coombs ("Ostatni skok", "Nastoletnia Maria Stuart"). Reżyserią zajął się Michael Damian zdobywca wielu nagród, takich jak nagroda za najlepszy film fabularny plebiscytu Dixie Film Festival 2007 za "Skok po marzenia". Damian jest również autorem scenariusza, który stworzył wraz z żoną Janeen Damian ("Marley i ja: Szczenięce lata").

Jingle Bell Princess (2021)

Amelia to prawdziwa członkini rodziny królewskiej. Seria nieszczęśliwych zdarzeń sprawia, że trafia do małego miasteczka w stanie Maine, gdzie jest zmuszona skorzystać z uprzejmości zwykłych ludzi. Trafia na rodzinę Cutlenów, składającą się z owdowiałego ojca, córeczki Sophie i ich psa. Oczywiście fakt, że jest księżniczką pozostawia przed nimi w tajemnicy. Boże Narodzenie w Maine oznacza wiele pięknych krajobrazów, a cała historia dostarczy widzom wielu świątecznych emocji.

Scenariusz został oparty na powieści Barbary Dunlop pod tytułem "His Jingle Bell Princess". Za reżyserię odpowiada Don McBrearty ("Good Witch"), a scenariusz stworzyli Blaine Chiappetta ("2020", "Web of Lies") i James D Hughes ("New Port South").

Jeszcze więcej świątecznych filmów

Na wypadek, gdyby świąteczny seans miał się nieco przedłużyć, Viaplay ma w zanadrzu jeszcze wiele innych filmów o tematyce świąt Bożego Narodzenia. Wśród nich "When hope calls Christmas" (2019), "A Christmas Star" (2021), "Royally Wrapped for Christmas" (2021), "A Lot like Christmas" (2021), "Joy for Christmas" (2021), "The Great Christmas Switch" (2021), "Christmas is you" (2021) czy "Święta Last Minute" (2004).

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Viaplay