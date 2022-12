Play i UPC mają nowe kanały TV. Więcej rozrywki i informacji

Play i UPC w grudniu wprowadzają nowe kanały telewizyjne. W ofercie PLAY NOW i PLAY NOW TV znalazły się 3 nowości, w UPC – 6. Dodatkowe kanały w pakietach nie powodują zmiany opłat.

PLAY NOW i PLAY NOW TV wzbogacają się o kanały TBN Polska, Current Time oraz Biznes24. Z kolei do telewizji UPC dołączają nowości – TBN Polska, Current Time, 13 Ulica, SCI FI, E! Entertainment oraz TeenNick

Jak podkreśla operator, nowe kanały w pakietach nie powodują zmiany opłat, co oznacza jeszcze więcej programów w obecnej cenie.

Nowe kanały w Play

Użytkownicy PLAY NOW i PLAY NOW TV w grudniu zyskali dostęp do nowych kanałów:

TBN Polska – w pakiecie Podstawowym

– w pakiecie Podstawowym Biznes24 – w pakiecie News

– w pakiecie News Current Time – w pakiecie Start (PLAY NOW TV) oraz Podstawowym (PLAY NOW)

Nowe kanały w UPC

W UPC do wachlarza dostępnych na dekoderze 4K programów dochodzi 6 nowych. Są to:

TBN Polska – w pakiecie Select

– w pakiecie Select Current Time – w pakiecie Start

– w pakiecie Start TeenNick – w pakiecie Max

– w pakiecie Max 13 Ulica – w pakiecie Max

– w pakiecie Max SCI FI – w pakiecie Max

– w pakiecie Max E! Entertainment – w pakiecie Max

Co więcej, kanały 13 Ulica, SCI FI, E! Entertainment będą dostępne bez dodatkowych opłat także dla posiadaczy pakietu Select w ramach okna otwartego aż do 31 stycznia 2023 roku.

Opisy nowych kanałów

13 Ulica

13 Ulica to kanał intrygi i sensacji, który zapewnia ciekawe, zajmujące historie ze zbrodnią w tle. Kierowany jest do widzów, którzy uwielbiają rozwiązywać kryminalne zagadki, zgłębiać umysł przestępców lub po prostu poczuć strach. To tutaj obejrzeć można seriale takie jak: „Mordercze rodzeństwa”, „Agenci NCIS: Los Angeles”, czy najnowszy sezon serialu „Chicago P.D.”.

SCI FI

Kanał telewizyjny SCI FI dostarcza rozrywkę dla fanów gatunku w każdym wieku. Na kanale zobaczymy uznane produkcje science-ficition, hity filmowe czy seriale o nadprzyrodzonych zjawiskach pełnych akcji i przygody. SCI FI wyświetla seriale, takie jak „DC’s Legends of Tomorrow”, diaboliczną laleczkę „Chucky” czy podróżujących w czasie „Podróżników”. Nie brakuje tu również filmowych hitów, takich jak: „Mumia”, „Królewna Śnieżka i Łowca”, „Siódmy syn”.

E! Entertainment

E! Entertainment to kanał, który prezentuje trendy ze świata mody, filmu, muzyki, sztuki oraz barwnego życia Hollywood. Relacje z czerwonych dywanów, programy reality show z gwiazdami oraz codzienna porcja najnowszych informacji ze świata rozrywki i popkultury – to wszystko czeka na widzów E!. Wśród pozycji programowych znajdują się m.in.: „Plastyczna fuszerka”, „Nagrody People’s Choice”, „Szczere rozmowy z Laverne Fox” czy „Starcie celebrytów”.

TeenNick

TeenNick należy do rodziny kanałów Nickelodeon i jest skierowany do nastolatków w wieku 10-16 lat. Na ofertę kanału składają się najlepsze seriale fabularne z biblioteki Nickelodeona. TeenNick pokazuje świat oczami nastolatka, a seriale promują pozytywne wartości kluczowe dla pokolenia Z. W ofercie programowej znajduje się wiele seriali komediowych oraz programów oglądanych dotychczas wieczorową porą na Nickelodeon: „Sam&Cat”, „Niebezpieczny Henryk”, „Grzmotomocni”, „iCarly”, „Zagadki Rodziny Hunterów”, „Biuro Ochrony Magii” oraz „Czy Boisz się Ciemności?”.

Biznes24

Biznes24 to kanał poświęcony tematyce finansów osobistych, rynków, gospodarki oraz zarządzania. Biznes24 to kilka godzin programów informacyjnych i publicystycznych na żywo w ciągu tygodnia. Jest również innowacyjną platformą publikacji dla niezależnych twórców treści – blogerów i vlogerów. Całość dopełniają zagraniczne programy o tematyce biznesowej.

Current Time

Telewizja informacyjna skierowana do Ukraińców i Rosjan, która przekazuje rzetelne, niekontrolowane przez rząd, informacje. Jest tworzona we współpracy z Radiem Wolna Europa i Głosem Ameryki. Zespół redakcyjny składa się z niezależnych dziennikarzy. W ofercie programowej są m.in.: wiadomości, publicystyka: wywiady, cykliczne magazyny, reportaże, programy dokumentalne, w tym roku stworzono dodatkowe pasmo z bieżącymi informacjami o wydarzeniach na Ukrainie.

TBN Polska

Treści TBN Polska są oparte o wartości chrześcijańskie. Oferta programowa to między innymi: inspirujące reportaże, motywujące programy edukacyjne i publicystyczne oraz filmy (dla widzów w każdym wieku).

Szczegóły promocji oraz możliwość zakupu dostępne są w salonach, poprzez infolinię oraz na stronach play.pl i upc.pl.

