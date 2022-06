Play i UPC wzbogacają telewizję o nowy kanał

Play i UPC rozszerza swoją ofertę telewizyjną o kanał Studiomed TV. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla widzów interesujących się tematyką medyczną i prozdrowotną.

Od 1 czerwca 2022 roku osoby korzystające z ofert Play Now oraz Play Now TV z pakietem Podstawowym, a także klienci UPC z pakietem telewizyjnym Select lub wyższym, będą mogli oglądać nowy kanał Studiomed TV. jest to pierwsza polska telewizja o zdrowiu i medycynie.

Misją kanału Studiomed TV jest zwiększanie wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowego stylu życia, leczenia oraz profilaktyki zdrowotnej. W ramówce znajdują się zarówno lżejsze i bardziej rozrywkowe programy o zdrowym odżywianiu, skutecznych metodach odchudzania czy zdrowiu dzieci, jak i poważniejsze, poświęcone chorobom cywilizacyjnym, takim jak depresja, cukrzyca czy nowotwory. Nad jakością i aktualnością informacji czuwa Rada Programowa składająca się z wybitnych ekspertów – lekarzy i profesorów.

Po formalnym połączeniu ofertowym sieci Play i UPC można liczyć na specjalną promocję, w ramach której kupując usługę abonamentową w Play możemy zyskać 2 lata Internetu w UPC za darmo i odwrotnie. Jest też coś dla osób, które już są klientami Play lub UPC. Więcej na ten temat w podlinkowanych niżej wiadomościach.

