Wiemy, kiedy pojawi się drugi sezon anime Classroom of the Elite

Classroom of the Elite opowiada o liceum słynnym z tego, że każdy po nim dostaje się na studia lub znajduje pracę. Klasa, do której należy Kiyotaka Ayanokoji jest jednak pełna odrzutków. Podczas lekcji można robić cokolwiek - spać czy szkodzić innym uczniom. Wszyscy walczą o nagrody pieniężne. Niedługo uczniowie poznają prawdę o tej szkole...

Classroom of the Elite z dwoma kolejnymi sezonami anime

Ostatnio mieliśmy dobre wieści dla fanów filmów Makoto Shinkaia i anime KonoSuba. Teraz ucieszy się kto inny.

W poniedziałek oficjalnie poznaliśmy datę debiutu kolejnego sezonu anime Classroom of the Elite (Yōkoso Jitsuryoku Shijō Shugi no Kyōshitsu e). Będzie to 4 lipca. To jednak nie jest koniec dobrych wiadomości dla fanów Light Novel o tym tytule. W 2023 zobaczymy trzeci sezon anime.

Wtedy też końca dobiegnie ekranizacja pierwszego roku w liceum. W 2020 w Japonii po 15 tomikach książek opowiadających o pierwszej klasie wychodzić zaczęły te o drugim roku.

Możemy się spodziewać powrotu większości twórców i aktorów na poprzednie stanowiska. Dojdzie do pewnych roszad na pozycjach scenarzystów i w obowiązkach reżyserów. Opening anime wykona ZAQ i będzie to piosenka Dance in the Game. Ending to działka Mai Fuchigami. Piosenka nosi tytuł Hito Jibai.

Anime na pewno trafi na platformę Crunchyroll jako Classroom of the Elite II.

