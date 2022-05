KonoSuba dostanie trzeci sezon anime i spin-offa o Megumin

Świetna wiadomość dla fanów Kazumy, Megumin, Darkness, Yunyun i Aquy. Na ekranie pojawi się trzeci sezon anime KonoSuba. Powstanie też spin-off o Megumin.

KonoSuba to jedna z najpopularniejszych serii anime. Nie jest ona wcale odkrywcza. Isekaie ciągle pojawiają się jak grzyby po deszczu, tsundere to stary wynalazek, a wybuchowa czarodziejka z Isekaia już od dawna istnieje. Louise z Zero no Tsukaima pozdrawia Megumin z Konosuby.

KonoSuba dostanie trzeci sezon anime, a sama Megumin jeszcze jedno

Tu mamy jednak bardzo, ale to bardzo specyficzny humor i postawienie wszystkiego na dobrą zabawę. O wiele mniej na poważną fabułę. Ale to właśnie odniosło sukces.

Pierwszy sezon anime pojawił się w 2016, a drugi w 2017. Oba zrealizowało studio Deen (znane choćby z pierwszego Fate/Stay Night i animacji smoka, której nie powstydziłby się Wiedźmin TVP). Dwa lata później film nakręciło studio J.C. Staff, które specjalizuje się w anime tego typu.

Teraz dowiadujemy się, że Konosuba dostanie trzeci sezon. Ale to nie koniec. Pojawi się tez spin-off o samej głównej bohaterce i jej magicznym klanie.

Ostatnia książka Light Novel z serii Konosuba pojawiła się w 2020. Same spin-offy zaczęły jednak już wychodzić w 2014. Fani serii mogą też np. zagrać w grę mobilną Fantastic Days. Jest też wydawana adaptacja mangowa.

W głównych rolach jak zwykle zobaczymy Rie Takahashi (Megumin), Ai Kayano (Darkness) i Sorę Amamiyę (Aqua). Pierwsza wcieliła się też w Emilię (Re:Zero), Takagi (Karakai Jouzu no Takagi-san) i Mash Kyrielight (Fate/Grand Order). Drugą możemy znać z roli Mashiro Shiiny (Sakurasou no Pet na Kanojo), Inori Yuzurihy (Guilty Crown) i Shiro (No Game No Life). Ostatnia to Touka Kirishima (Tokyo Ghoul), Akame (Akame ga Kill) i Chizuru Mizuhara (Kanojo, Okarishimasu!)

Zobacz: Vtuberka zniknęła na pół roku. Była porwana

Zobacz: Nowy film anime Makoto Shinkaia trafi do kin w Europie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: konosuba fantastic days trailer

Źródło tekstu: kadokawa