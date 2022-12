Zrób sobie i rodzinie prezent na Święta z Polsat Box i Polsat Box Go

Święta już za pasem, więc nadszedł czas kupowania prezentów dla najbliższych. Jednak w tym zakupowym szaleństwie warto zadbać też o siebie. Przyjrzymy się, co do zaproponowania z okazji Bożego Narodzenia ma Polsat Box i Polsat Box Go.

Już za chwilę, już za moment zasiądziemy w rodzinnym gronie do Wigilii Bożego Narodzenia. To czas odpoczynku, refleksji, ale też podarunków. Po spożyciu 12 potraw przyjdzie pora na obdarowywanie się prezentami. Podejrzewam, że większość osób już ma gotowe upominki dla najbliższych, w końcu nie zostało wiele czasu. A czy pomyślałeś też o sobie? Czemu prezentu nie kupić dla siebie?

Dlatego proponuję, aby w tym okresie zadbać też o siebie i swoje przyjemności. Wiele firm z okazji Świąt Bożego Narodzenia przyszykowało promocje, dzięki którym można dużo zaoszczędzić. Wśród nich jest też Polsat Box, który proponuje promocje na zestawy telewizji. Ciekawym prezentem może być także pakiet z ulubionymi treściami w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Zobaczmy, co konkretnie jest w tych propozycjach.

Świąteczna promocja Polsat Box

W najnowszej ofercie Polsat Box każdy klient, który zdecyduje się na wykupienie pakietu telewizyjnego, może wybraną ofertę otrzymać aż na 6 miesięcy bez opłat. To pół roku dostępu do ulubionych programów! Co w tej ofercie kluczowe, to fakt, iż dotyczy ona wszystkich technologii, w jakich Polsat Box oferuje telewizję, czyli satelitarnej, kablowej IPTV, internetowej OTT z dekoderem oraz naziemnej. Wystarczy wybrać to rozwiązanie, które pasuje do Ciebie najbardziej.

A w końcu te 6 miesięcy to nie lada oszczędność. W najtańszym świątecznym zestawie za 55 zł/mies., który oferuje dostęp do 73 popularnych kanałów, Disney+, oraz dodatkowo na 24 miesiące bez dodatkowych opłat także 2 kanałów Cinemax i 4 kanałów Nick, w Twojej kieszeni zostanie aż 330 zł. Jeszcze lepiej wygląda to w najdroższym świątecznym zestawie za 100 zł, który dorzuca do oferty HBO z HBO Max, Polsat Sport Premium, ELEVEN Sports oraz promocyjnie CANAL+ Sport3 i 4. Tutaj oszczędność to aż 600 zł, które możesz wydać na inne rozrywki, jak książki, komiksy, wyjście do kina, muzykę lub gry.

Polsat Box to telewizja dla całej rodziny

A jest z czego wybierać, bo w portfolio Polsat Box znajduje się wiele usług i kanałów tematycznych, a także możliwość skorzystania z dostępu do serwisów streamingowych. Weźmy na przykład Disney+, który szturmem podbił serca i umysły polskich użytkowników. To propozycja praktycznie obowiązkowa dla fanów Marvela, Gwiezdnych Wojen, National Geographic czy Star, a także animacji ze stajni Pixara i Walta Disneya. Usługa nie tylko co chwilę oferuje nowe treści – w tym najnowsze hity mniej więcej 2 miesiące po kinowej premierze – ale też pozwala wrócić do lat dzieciństwa za sprawą prawdziwych klasyków. Disney+ na święta oferuje tytuły takie jak: „Strażnicy Galaktyki. Coraz bliżej święta”, „Epoka lodowcowa. Mamucia gwiazdka”, „Kevin sam w domu”.

Polsat Box to oferta dla miłośników kinowych hitów, kultowych seriali i nagradzanych dokumentów, które obejrzysz w HBO Max, HBO i FilmBox. Swoje miejsce znajdują też osoby śledzące na bieżąco doniesienia z Polski i ze świata, za sprawą Polsat News i TVN24, ale również najmłodsi odbiorcy, dla których są takie kanały jak Nick (Nickelodeon, NickJr, NickToons i TeenNick) oraz kultowe Cartoon Network. W skrócie – każdy członek rodziny znajdzie tutaj coś dla siebie.

Poza tym Polsat Box to również świetna oferta dla fanów sportu. Dzięki odpowiednim pakietom możesz oglądać mecze LaLiga Santander, w tym mecze Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony, Ligę Mistrzów UEFA na kanałach Polsat Sport Premium czy też PKO BP Ekstraklasę na CANAL+ Sport3 i 4. Jeśli to wciąż mało, w co szczerze wątpię, to nie można też zapominać o włoskiej Serie A, w której występują: Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński czy Nicola Zalewski, a także francuskiej Ligue 1 z gwiazdami pokroju Messi, Mbappe czy Neymar.

A to wszystko można mieć w ofercie z wybranym dekoderem 4K, który pozwala na odbiór sygnału w jakości Ultra HD, zatrzymywanie i cofanie programów, uruchamianie wybranych treści od początku, w tym nawet do 7 dni po ich emisji. Poza tym ma wbudowane WiFi, pilot z Bluetooth z dużym zasięgiem, a nawet funkcję DUO, dzięki której można przełączyć się między telewizją satelitarną i kablową IPTV. Nie zapomniano również o intuicyjnym menu czy aplikacji Polsat Box Go, dzięki której mamy dostęp do treści w formule VOD.

Do wyboru są dwa modele dekoderów 4K (w formule użyczenia): polsat box 4K od 49 zł lub polsat box 4K Lite już od 1 zł. Pierwszy dostępny jest w ramach telewizji satelitarnej i kablowej IPTV, a mniejszy jest dostępny także w ofercie internetowej.

Świąteczne pakiety Polsat Box Go

Na tym propozycje ciekawych prezentów się nie kończą. Dobry prezentem na święta, także dla siebie samego, będzie między innymi pakiet Polsat Box Go Premium w promocyjnej cenie 30 zł/mies. W ramach tej oferty obejrzysz między innymi najnowsze seriale, np. „Wotum nieufności” na podstawie bestsellerowej powieści najpopularniejszego w Polsce pisarza, czyli Remigiusza Mroza czy też „Matka” – psychologiczny thriller według pomysłu Igora Brejdyganta i wiele innych tytułów. Polsat Box Go Premium można też rozszerzyć o dostęp do Disney+.

Jest też oferta dla miłośników sportu w ramach Polsat Box Go Sport, a w nim dostęp do Ligi Mistrzów UEFA (kanały Polsat Sport Premium) rozgrywek lig europejskich (włoska, hiszpańska, francuska, belgijska – kanały Eleven Sports) czy PKO BP Ekstraklasy (CANAL+ Sport3 i 4) oraz wielu innych sportów – w zależności od preferencji. Ten ostatni pakiet dostępny jest w promocyjnej cenie 40 zł/mies.

Jak widać oferta Polsat Box oraz Polsat Box Go została stworzona w taki sposób, aby każdy znalazł w niej coś dla siebie. Są tutaj kanały dla miłośników filmów i seriali, fanów sportu na najwyższym poziomie, a także najmłodszych odbiorców. Do tego dochodzą najpopularniejsze serwisy streamingowe, jak Disney+ oraz HBO Max. Nie ma chyba lepszej okazji na skorzystanie z tej oferty niż właśnie świąteczne promocje. Aż pół roku za darmo w Polsat Box i atrakcyjne pakiety z nowościami w Polsat Box Go mówią same za siebie.

