Na Viaplay obejrzysz film o ratowaniu norweskiego złota przed nazistami

Jutro, 15 grudnia 2022 roku, na platformie Viaplay odbędzie się premiera filmu Wyścig o złoto. Przedstawia on historię ratowania norweskiego złota przed nazistami.

Pierwsza taka operacja wojskowa w dziejach

Na początku 1940 roku nazistowskie Niemcy po raz kolejny zaskoczyły aliantów. 9 kwietnia 1940 roku wojska niemieckie rozpoczęły operację Weserübung – pierwszą w dziejach operację desantową prowadzoną wspólnie przez piechotę, marynarkę wojenną i lotnictwo. W pierwszych dniach inwazji wojska III Rzeszy posuwały się bardzo szybko, dlatego Norwegowie nie mogli czekać – musieli ratować to, co najcenniejsze, w tym krajowe rezerwy złota. Choć wydawać by się mogło, że w tak ważnej dla kraju misji powinni wziąć udział najlepsi żołnierze w armii, wyzwania podjęli się... ludzie bez niemal żadnego przeszkolenia wojskowego, w tym norweski polityk Fredrik Haslund, znany pisarz Nordahl Grieg oraz, szczęśliwie, grupa żołnierzy.

To nie miało prawa się udać

Misją uratowania norweskich rezerw złota dowodził Fredrik Haslund (Jon Øigarden), który w celu wykonania tego ważnego zadania zebrał dość przypadkowo dobraną grupę osób. Wśród nich znalazła się jego siostra Nimi, urzędniczka banku, kierowcy ciężarówek i... prawdopodobnie jeden z najbardziej znanych norweskich pisarzy tamtych czasów – Nordahl Grieg. Cała grupa wyruszyła w niebezpieczną misję – niemal 1700 km z położonego na południu kraju Oslo aż na Daleką Północ, do portu w Tromsø, skąd można było bezpiecznie załadować 50 ton złota na alianckie statki.

Fredrik Haslund był pozornie zwykłym człowiekiem, który otrzymał niezwykłe zadanie. Jego postać jest dla mnie fascynująca. Nikt nie miał pojęcia, jakie wyzwania czekają na tych ludzi w trakcie niebezpiecznej wyprawy. Przewiezienie 50 ton złota było wielkim i ważnym wyczynem. Zwłaszcza, że ich śladem podążał Wehrmacht. Jestem bardzo zadowolony z efektu końcowego, a rola Fredrika była dla mnie ekscytującym i ważnym wyzwaniem.

– powiedział Jon Øigarden, odtwórca głównej roli

Oprócz Jona Øigardena (‘Obywatel roku’, ‘Instynkt wilka’) w filmie wystąpili również: Sven Nordin (‘Wisting’, ‘Synowie Norwegii’), Axel Bøyum (‘Naoczny świadek’, ‘Delete Me’), Ida Elise Broch (‘Fenris’, ‘Facet na święta’), Morten Svartveit (‘Niewiniątka’, ‘Borderliner’), Eivind Sander (‘Łowcy głów’, ‘Kumple’) oraz Anatole Taubman (‘Equilibrium’, ‘Kapitan Ameryka’).

Za reżyserię "Wyścigu o złoto" odpowiada Hallvard Bræin (‘Norweski speed’, ‘Łowca trolli’). Produkcją filmu zajęli się producenci z 74 Entertainment, Jørgen Storm Rosenberg i Kjetil Omberg. Za scenariusz odpowiadają Thomas Moldestad oraz Jørgen Storm Rosenberg. Producentem wykonawczym z ramienia Grupy Viaplay jest Tanya Nanette Badendyck.

Premiera filmu :Wyścig o złoto" odbędzie się już 15 grudnia 2022 roku, wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay.

