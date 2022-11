Viaplay udostępnia film o skandalu z udziałem legendarnego Maradony

Podczas mundialu w 1994 roku, po meczu Argentyny z Nigerią, Diego Maradona został poinformowany o wylosowaniu go do kontroli antydopingowej. Jego drużyna zwyciężyła 2:1, a legendarny napastnik schodził z boiska z uśmiechem na ustach. Wtedy nikt jeszcze nie przypuszczał, że będzie to początek jednego z największych skandali w historii sportu.

Diego Armando Maradona to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych piłkarzy nożnych w historii. Przez wielu jest uznawany za absolutny numer jeden, został też wybrany najlepszym zawodnikiem XX wieku, uzyskując 53% głosów w sondzie na oficjalnej stronie FIFA.

Właśnie minęły dwa lata od jego śmierci, a nazwisko Maradona wciąż rozpala skrajne emocje fanów futbolu na całym świecie. Napastnik słynął z kontrowersyjnych wypowiedzi oraz licznych skandali dotyczących jego życia prywatnego. Jednocześnie ogromny talent „boskiego Diego” poparty ciężką pracą, finezją i twardym charakterem, przyniosły Argentynie tytuł mistrzów (1986) i wicemistrzów globu (1990).

Cztery lata później „Albicelestes” jechali na mundial do USA już nie jako absolutni faworyci do złota, ale ich fani wciąż wierzyli w magię i geniusz 34-letniego wówczas Maradony. Niewielu zwracało uwagę, że przed turniejem ich idol schudł w szybkim tempie z 90 do 77 kilogramów.

Prawdopodobnie dlatego badanie wykazało obecność w organizmie piłkarza pięciu zakazanych substancji: efedryny, fenylopropanoloaminy, pseudoefedryny, non-pseudoefedryny i metylefedryny. Piłkarz tłumaczył, że zażywał leki przeciw alergii, a jednocześnie w słynnym wywiadzie dla argentyńskiej telewizji zaatakował FIFA słynnym stwierdzeniem:

Odcięli mi nogi. Oni mnie wyrzucili z futbolu. Moja dusza jest złamana.

Rodzima federacja w trybie pilnym wyrzuciła Maradonę z kadry, obawiając się sankcji dla całej reprezentacji. Ostatecznie FIFA ukarała jedynie zawodnika, który został zawieszony na piętnaście miesięcy. Drużyna była jednak całkowicie rozbita, przegrała w ostatnim meczu fazy grupowej z Bułgarią 0:2, a następnie w 1/8 finału z Rumunią 2:3 i pożegnała się z mundialem.

„Maradona: Upadek” na Viaplay

Film „Maradona: Upadek” odsłania kulisy tych wydarzeń. Za reżyserię dokumentu odpowiada zdobywca nagrody Emmy Angus Macqueen, który powiedział:

Obraz Diego Maradony biegnącego jak maniak do kamery podczas Mistrzostw Świata USA 1994 jest ikoniczny. Ułomny geniusz, człowiek rzekomo powracający do swojej najlepszej formy, ale wydający się całkowicie pozbawiony kontroli, targany demonami i pod wpływem narkotyków. Widzimy legendę, która zaraz upadnie. Film „Maradona: Upadek” rzuca wyzwanie ustalonej narracji - jak zawsze w przypadku Maradony, nie zawsze wszystko co widzimy jest pełnym przeglądem sytuacji.

Produkcja z pewnością zainteresuje każdego fana piłki nożnej.

Źródło zdjęć: Viapley

Źródło tekstu: Viapley