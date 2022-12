Amazon uspokaja fanów. Serial God of War ma być bardzo wierny grom

Amazon Prime Video pracuje nad serialem God of War. Jeden z szefów studia zdradził, że zamierzają mocno trzymać się materiału źródłowego, co powinno ucieszyć graczy.

Kilka dni temu Amazon ogłosił, że pracuje nad serialem God of War. Jeszcze nie znamy głównej obsady, bo projekt jest na wczesnym etapie, ale wiadomo już, że Rafe Judkins będzie showrunnerem. Fani zaczęli obawiać się, że Prime Video nie będzie trzymać się materiału źródłowego, ale jeden z szefów studia stara się ich uspokoić.

Krótkiej wypowiedzi dla serwisu Collider udzielił Vernon Sanders, który jest szefem działu serialu w Amazon Studios. Stara się uspokoić graczy. Jego zdaniem scenarzyści byli bardzo wierni materiałowi źródłowemu.

Adaptacje wychodzą nam szczególnie dobrze, chodzi mi zwłaszcza o Invincible i The Boys. Przecież nakręciliśmy ich już trochę, prawda? Wiemy, że God of War ma bardzo oddaną bazę fanów. Zawsze biorąc się za adaptację, patrzymy, czy jest w niej duży ładunek emocji i porządna historia. Myślę, że God of War jest idealnym materiałem.