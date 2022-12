Powstanie serial God of War! Fani już mają obawy o shuwrunnera

Powstanie serial na bazie gier z serii God of War. Za stworzenie go odpowiada serwis Amazon Prime Video.

Potwierdziły się plotki, które krążyły od wielu tygodni. Powstanie serial na bazie God of War. Informacja została potwierdzona przez serwis streamingowy Amazon Prime Video, na którym obejrzymy przygody Kratosa. Serial powstanie we współpracy z PlayStation Productions i Sony Pictures Television.

Serial God of War

Wiemy, że za serial będą odpowiadać: Rafe Judkins jako showrunner (ma na koncie między innymi Koło Czasu) oraz Mark Ferguson i Hawk Ostby (Iron Man i The Expanse) w roli scenarzystów i producentów.

God of War to fascynująca, oparta na postaciach seria, która naszym zdaniem zniewoli naszych globalnych klientów tak samo ekspansywnymi i wciągającymi światami, jak i bogatą fabułą.

- skomentował informację Vernon Sanders z Amazon Studios.

Serial dopiero powstaje, więc nie wiemy, kto wcieli się w główną rolę, czyli Kratosa. Nie wiemy też, czy historia skupi się na początkach Spartiaty i całej, greckiej części jego przygód, czy może od razu przeskoczy do nordyckiej części. Bardziej logiczne wydaje się opowiedzenie tej historii od samego początku, w końcu przeszłość Kratosa była dość ważnym elementem God of War i God of War: Ragnarok.

Fani już wyrazili swoje obawy co do showrunnera serialu. Rafe Judkins raczej nie jest chwalony za to, co zrobił z Kołem Czasu. Serial zebrał przeciętne oceny. Poza tym Amazonowi oberwało się za Pierścienie Władzy, które — według niektórych — są wręcz obrazą dla uniwersum Władcy Pierścieni. Miłośnicy God of War boją się, że ten tytuł również nie zostanie zrealizowany z należytą starannością dla materiału źródłowego.

Oprócz tego powstają też seriale The Las of Us, Gran Turismo, a także Fallout, nad którym też pracuje Amazon.

