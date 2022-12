Henry Cavill jednak nie będzie Supermanem. Plotki się potwierdziły

Potwierdziły się wcześniejsze plotki. Pomimo niedawnej zapowiedzi Henry Cavill jednak nie wróci jako Superman.

Kilka tygodni temu światem rozrywki gruchnęła podwójna wieść. Henry Cavill ogłosił, że wraca do roli Supermana i rezygnuje z udziału w serialu Wiedźmin. W dziele Netflixa zastąpi go Liam Hemsworth, a on skupi się na Człowieku ze Stali. No jednak nie...

Henry Cavill nie będzie Supermanem

Od kilku dni krążyły plotki, według których Henry Cavill jednak nie będzie Supermanem. Umowę na powrót do roli podpisywał, zanim do ogarnięcia DCU zostali zatrudnieni James Gunn i Peter Safran. A oni nie chcą niczego, co łączyłoby nowe filmy ze starymi, a tak przynajmniej możemy się domyślać. Filmy z superbohaterami DC Comics mają zostać całkowicie zresetowane. Wszystko powstanie od nowa (poza kilkoma filmami, które już są niemal gotowe).

No i Henry Cavill jednak nie wróci do roli Supermana. Ogłosił to sam na swoim Instagramie około godziny 3:00 w nocy czasu polskiego.

Miałem spotkanie z Jamesem Gunnem i Peterem Safrana i mam złe wieści. Jednak nie wrócę jako Superman. Po tym jak studio kazało mi ogłosić mój powrót jeszcze w październiku, przed ich zatrudnieniem, ta wiadomość nie jest najłatwiejsza, ale takie jest życie. Zmiana warty to coś, co się zdarza. Szanuję to. James i Peter mają uniwersum do zbudowania. Życzę im i wszystkim zaangażowanym w nowe uniwersum wszystkiego najlepszego i najszczęśliwszego losu.

- napisał na Instagramie Henry Cavill.

To z pewnością smutna wiadomość dla wszystkich fanów Cavilla, do których sam się zaliczam. Na szczęście jest to na tyle rozpoznawalny i ceniony aktor, że o przyszłe role nie musi się martwić. Na razie będzie mógł pograć w Wiedźmina 3: Dziki Gon — Edycja Kompletna, bo wiemy, że jest fanem produkcji CD Projekt RED. Szkoda, że ta nie jest w najlepszym stanie, przynajmniej w wersji na PC.

