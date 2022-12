Powstaje The Last of Us Part 3! Kultowa gra powróci z nową odsłoną

Neil Drukmann i studio Naughty Dog mają już pracować nad The Last of Us Part 3, czyli kontynuacją przygód Ellie (prawdopodobnie).

The Last of Us to bez wątpienia jedna z najlepszych serii gier na PlayStation (częściowo również na PC). Mało które gry wywołują aż tak rozgorzałe dyskusje wśród fanów. Nie ma co ukrywać, dotyczy to przede wszystkim rozwiązań fabularnych z drugiej części przygód Joela i Ellie. Podejrzewam, że nie inaczej będzie w przypadku trzeciej części.

Trwają prace nad The Last of Us Part III?

Znany informator ze świata filmów — ViewerAnon — ujawnił na swoim Twitterze, że Neil Druckmann i studio Naughty Dog pracują już nad trzecią częścią The Last of Us. Data premiery nie jest jeszcze znana, ale prawdopodobnie mówimy tutaj o latach, a nie miesiącach.

Well, I'm not watching anything, so... Dr. Uckmann's next game is THE LAST OF US PART III which is currently in production at Naughty Dog. https://t.co/MxN8aBq9cy — ViewerAnon (@ViewerAnon) December 13, 2022

Możecie w tym miejscu zastanawiać się, czy jest to osoba, której można wierzyć? Warto przypomnieć, że jako pierwszy wyjawił on udział w grze Ashley Johnson w roli Anny, a niedawno przekazał ze Uncharted będzie przekazane w ręce innego studia, co później potwierdziły inne źródła. Także do plotek jak zawsze należy podchodzić z dystansem, ale można im wierzyć.

The Last of Us Part II zadebiutowało w czerwcu 2020 roku, więc od premiery gry minęło już 2,5 roku. To doskonały moment, aby zapowiedzieć kontynuację przygód Ellie. Tym bardziej że wokół marki sporo się dzieje. W marcu wyjdzie The Last of Us Part I Remake na PC, w styczniu obejrzymy pierwsze odcinki serialu HBO.

