Henry Cavill już znalazł nową pracę. Chodzi o jego ulubione uniwersum

Henry Cavill nie musiał długo czekać na angaż do nowej roli. Aktor może być szczęśliwy, bo zagra w ekranizacji swojego ukochanego uniwersum.

Henry Cavill to aktor uwielbiany przez graczy. Przede wszystkim dlatego, że wydaje się normalnym i fajnym człowiekiem. Hitem było nagranie, na którym sam składa swój komputer, chociaż wcześniej nie miał w tym żadnego doświadczenia. Wiemy też, że uwielbia grać w Wiedźmina oraz Warhammer 40,000. Geraltem już był. Teraz w tym drugim uniwersum będziemy mieli okazję go obejrzeć.

Henry Cavill zagra w serialu Warhammer 40,000

Henry Cavill niedawno zrezygnował z roli Geralta, aby skupić się na innych projektach, w tym powrocie do roli Supermana. Od wczoraj wiemy, że ostatecznie Człowiekiem ze stali również już nie będzie. Jednak nie ma powodów do obaw. Brytyjczyk zdobył angaż w nowej produkcji Amazon Prime Video i to nie tylko jako odtwórca jednej z głównych ról, ale także jako producent — informuje Hollywood Reporter.

Chodzi o ukochane przez Cavilla uniwersum Warhammer 40,000, które Amazon chce przenieść na mały ekran. Firma, po kilku miesiącach negocjacji, w końcu dogadała z właścicielami praw, czyli Games Workshop. Nie wybrano jeszcze showrunnera, ale nad projektem pieczę ma sprawować także Vertigo Entertainment.

Sam serial jest jeszcze w powijakach i minie trochę czasu, zanim poznamy szczegóły. Jednak zatrudnienie Cavilla wydaje się strzałem w dziesiątkę. Nie tylko jest popularny, ma aktualnie czas, ale też kocha to uniwersum i być może tym razem nie pozwoli na tak duże odejście od materiału źródłowego, jak w przypadku Wiedźmina.

