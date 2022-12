Szykuje się bardzo tania wersja Xbox Game Pass, ale z ograniczeniami

Xbox Game Pass Lite znajduje się w planach Microsoftu. Czym lekka wersja ma się różnić od standardowej? Wyjaśniamy.

Microsoft może pracować nad nową, tańszą wersją usługi Xbox Game Pass. Tak przynajmniej wynika z ankiety, którą firma z Redmond przeprowadziła wśród swoich użytkowników. Xbox Game Pass Lite, o ile tak by się nazywał, wiązałby się z niższą miesięczną opłatą, ale też kilkoma ograniczeniami.

Xbox Game Pass Lite, czyli co?

Z ankiety, która została wysłana do niektórych użytkowników Xboxa, wynika, że nowy, niższy pakiet Xbox Game Pass miałby kosztować 2,99 euro miesięcznie. To według aktualnego kursu zaledwie 14 zł, co z pewnością byłoby atrakcyjną ofertą dla wielu osób. Rzecz w tym, że niższa cena to też duże ograniczenia.

W ramach Xbox Game Pass Lite (to nazwa umowna) mielibyśmy dostęp do setek gier w ramach abonamentu, ale bez EA Access. Natomiast wszystkie nowości stałyby się dostępne nie od razu w dniu premiery, a dopiero 6 miesięcy później. To główna różnica, chociaż nie jest jedyna.

Dodatkowo korzystanie z usługi wiązałoby się z oglądaniem reklam, chociaż ich dokładny format pozostaje kwestią otwartą. Ankieta wspomina o materiałach promocyjnych przed uruchomieniem danego tytułu, ale niedawno Microsoft opatentował funkcję wyświetlana reklam bezpośrednio w grach, więc możliwe, że obie sprawy są ze sobą w jakiś sposób powiązane.

To część wspomnianej ankiety (fot. ResetEra)

Co ciekawe, Xbox Game Pass Lite dawałby też dostęp do Xbox Live Gold, czyli możliwości grania online, co samo w sobie kosztuje aktualnie 9,99 euro miesięcznie. Zatem byłaby to najbardziej opłacalna opcja dla wszystkich użytkowników, którzy lubią gry multiplayer.

Pamiętajcie jednak, że powyższe informacje to jedynie plotki. Nawet jeśli ankieta jest prawdziwa i rzeczywiście zawiera aż tak szczegółowe informacje na temat niższego pakietu Xbox Game Pass, to ostatecznie Microsoft może z pomysłu zrezygnować. Natomiast krok sam w sobie wydaje się logiczny i sensowny.

