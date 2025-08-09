Zapomnij o zwykłych SSD. Przyszłością jest Z-NAND

Samsung planuje wielki powrót swojej technologii Z-NAND, chcąc wykorzystać ją w centrach sztucznej inteligencji. Firma celuje w nawet 15-krotny wzrost wydajności względem obecnych rozwiązań oraz redukcję poboru mocy o 80% w porównaniu do tradycyjnej pamięci NAND.

Kluczową rolę odegra tu minimalizacja opóźnień

Koreańczycy chcą wprowadzić tzw. GIDS (GPU-Initiated Direct Storage Access), które pozwoli kartom graficznym oraz akceleratorom AI uzyskiwać bezpośredni dostęp do nośników Z-NAND z pominięciem CPU i RAM.

Takie rozwiązanie znacząco skraca czasy dostępu i redukuje opóźnienia systemowe, co ma kluczowe znaczenie w zastosowaniach związanych z uczeniem maszynowym i przetwarzaniem dużych zbiorów danych.

Z-NAND trafiło po raz pierwszy na rynek wiele lat temu, jako odpowiedź na pamięci Intel 3D XPoint (Optane). W momencie premiery obie technologie były szybsze od 6 do 10 razy niż ówczesne SSD. Oczywiście były również adekwatnie droższe, często poza zasięgiem użytkownika domowego.