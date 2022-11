Cwany Microsoft zarzuca PlayStation coś, co sam zrobił

Wciąż trwają przepychanki między Microsoftem i PlayStation w sprawie Activision Blizzard. Na jaw wychodzą nowe fakty, które pokazują, że Amerykanie wcale nie są tak otwarci, na jakich się malują.

Microsoft próbuje kupić Activision Blizzard, a Sony stara się w tym za wszelką cenę przeszkodzić. Japończycy przekonują, że da to Amerykanom zbyt dużą przewagę i przestaną wydawać swoje gry na konsolach PlayStation. Drudzy odbijają piłeczkę i twierdzą, że to PlayStation jest bardziej zamkniętą platformą. Jako przykład podali między innymi brak zgody Sony na udostępnienie usługi Xbox Game Pass na ich urządzeniach.

Wydawałoby się, że maluje się z tego jasny obraz. Microsoft jest tym otwartym, który myśli o dobru graczy, a Sony zamyka się na własnych platformach i chce czerpać z nich jak największe zyski. Rzecz w tym, że wcale tak nie jest, a przynajmniej nie według PlayStation. Xbox zarzuca rywalowi coś, co sam robi.

PlayStation Plus na konsolach Xbox?

Okazuje się, że PlayStation również zaproponowało Microsoftowi udostępnienie usługi PS Plus na konsolach Xbox. Myślicie, że otwarci i skupieni na graczach Amerykanie się na to zgodzili? Nic z tych rzeczy. Zrobili dokładnie to samo, co zarzucają swojemu rywalowi, czyli ofertę odrzucili.

Stanowisko Microsoftu, że dostępność Game Pass na PlayStation byłaby panaceum na szkody wynikające z tej transakcji, wydaje się szczególnie puste, biorąc pod uwagę, że Microsoft nie zezwala na dostępność PlayStation Plus na Xboksie.

-czytamy w dokumencie Sony, złożony w brytyjskim urzędzie CMA.

Nie ma w tym nic dziwnego. Dla każdej ze stron jest to biznes, który ma zarabiać. Ani PlayStation, ani Microsoft nie robią konsol i gier z dobroci serca, aby zapewnić nam rozrywkę. Liczy się kasa. Gdyby na tym nie zarabiały, to dawno wycofałyby się z tego biznesu i skupiły na innych przedsięwzięciach, które przynosiłyby kasę. Dlatego też w ich interesie nie leży udostępnianie konkurencyjnych rozwiązań na swoich konsolach. Pod tym względem żadna ze stron nie jest lepsza od drugiej.

Źródło zdjęć: Miguel Lagoa / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TweakTown