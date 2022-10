Na PlayStation mogliśmy mieć Xbox Game Pass, ale Sony się nie zgodziło

Trwają przepychanki między Microsoftem i Sony. Amerykanie twierdzą, że Japończycy nie zgodzili się, aby usługa Xbox Game Pass była dostępna na PlayStation.

Microsoft i Sony od kilku tygodni przerzucają się argumentami, które mają udowodnić, że każda ze stron myśli tylko o swoim zysku. Wszystko zaczęło się od wciąż potencjalnego przejęcia Activision Blizzard przez firmę z Redmond. Japończycy stwierdzili, że byłoby to groźne dla całej branży i mogłoby ograniczyć dostępność wielu gier na innych platformach.

Najczęściej przywodzonym przykładem jest seria Call of Duty. Co prawda Microsoft obiecał, że po przejęciu Activision Blizzard kolejne części nadal będą wydawane na PlayStation, ale Sony twierdzi, że była to oferta ograniczona czasowo i za kilka lat by się to zmieniło. Teraz Microsoft wyciąga kolejny argument, którym jest Xbox Game Pass na PlayStation.

Xbox Game Pass na PlayStation?

Według Microsoftu Sony zablokowało możliwość udostępnienia usługi Xbox Game Pass na swoich konsolach. Najwyraźniej w ten sposób firma z Redmond chce nas przekonać, że dostępność Call of Duty na konkurencyjnej platformie była jak najbardziej możliwa, tylko Japończycy sami tę możliwość zablokowali. Zdaniem Microsoftu Sony bardziej zależało na własnych zyskach, niż na graczach.

Nie ma żadnych podstaw ku temu, że przejęcie Call of Duty zadziałałoby na korzyść Xboxa. Sony zdecydowało się na zablokowanie Xbox Game Pass na PlayStation, więc usługa nie jest tam dostępna. Wszystkie gry dostępne w Xbox Game Pass są też możliwe do kupienia, więc posiadacze PlayStation nadal mają dostęp do Call of Duty. To nadal jest tańsze niż kupienie nowej konsoli Xbox.

- czytamy w dokumencie Microsoftu.

Brak Xbox Game Pass na PlayStation to raczej żadne zaskoczenie. W mojej ocenie to trochę populistyczne zagranie Microsoftu. Wiadomo, że Sony rozwija własną, częściowo konkurencyjną usługę w postaci PS Plus, więc oczywiste jest, że nie zgodzi się na dostępność Game Pass na swoich konsolach.

