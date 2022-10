PlayStation 5 Pro i ulepszony Xbox Series X szybciej niż myśleliśmy

Niemal pewne jest, że w tej generacji Sony i Microsoft ponownie wprowadzą ulepszone wersje swoich konsol. Te mogą trafić do sprzedaży szybciej, niż do tej pory zakładaliśmy.

W poprzedniej generacji Sony i Microsoft wprowadziły ulepszone wersje swoich konsol, czyli PlayStation 4 Pro oraz Xbox One X. Był to pierwszy raz, gdy w połowie swojego życia sprzęty doczekały się aż tak dużego usprawnienia. W aktualnej generacji prawdopodobnie czeka nas to samo i to szybciej niż myśleliśmy.

Kiedy PlayStation 5 Pro?

Już wcześniej w tym roku wyciekł zrzut ekranu z prezentacji TCL, na której chiński producent przewidywał premierę ulepszonych wersji PlayStation 5 i Xbox Series X. Najprawdopodobniej były to tylko przewidywania ze strony firmy, ale nie można wykluczyć, że TCL ma informacje, którymi my nie dysponujemy. Teraz plotki na temat PlayStation 5 Pro wróciły ze zdwojoną siłą.

Tym razem ciekawe wieści przekazał znany informator o pseudonimie Tez2. To on wcześniej ujawnił, że Rockstar Games zrezygnowało z remasterów GTA IV i Red Dead Redemption z powodu słabego przyjęcia GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. W przypadku konsol przekazał, że już na początku przyszłego roku najwięksi twórcy gier powinni otrzymać pierwsze devkity PlayStation 5 Pro oraz usprawnionego Xboxa Series X.

Jeśli tak rzeczywiście będzie, to nowe wersje konsol mogłyby trafić do sprzedaży mniej więcej pod koniec przyszłego roku. Tym samym byłoby podobnie, co w poprzedniej generacji, kiedy to PlayStation 4 Pro zadebiutowało mniej więcej 3 lata po premierze zwykłej wersji. Niewiele wiadomo na temat specyfikacji urządzeń, ale spekuluje się o mocniejszym GPU, które bazowałoby na architekturze RDNA 3, a nie starszej RDNA 2.

