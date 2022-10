Epic szaleje. Już od dziś rozda hit w wersji GOTY

Epic Games Store po raz kolejny udostępnia nowe gry zupełnie za darmo. Tym razem gracze będą mogli odebrać uznaną grę RPG ze świata Fallout.

Epic Games Store przyzwyczaiło graczy, że co tydzień rozdaje za darmo nowe gry. Nie zawsze są to produkcje godne uwagi, często pojawiają się różne "zapychacze". Jednak czasem Epic potrafi dogodzić graczom, co zresztą doskonale można zobaczyć w tym tygodniu. Gracze już dzisiaj będą mogli odebrać za darmo popularny i lubiany tytuł.

Fallout za darmo w Epic Games Store

Już dzisiaj w Epic Games Store pojawi się do odebrania za darmo gra Fallout 3 i to w wersji Game Of The Year. Jest to doskonały prezent dla wszystkich koneserów gier RPG i osób lubujących się w klimatach postapokalipsy. Co więcej, GOTY zawiera wszystkie dodatki, zatem wystarczy to na dziesiątki godzin rozgrywki.

Wiadomo, że głównym daniem jest tutaj Fallout 3, lecz za przystawkę posłuży Evoland Legendary Edition, który na dobrą sprawę jest dwiema grami: Evoland: A Short Story of Adventure Video Games Evolution i Evoland II: A Slight Case of Spacetime Continuum Disorder. Obie gry są o tyle ciekawe i unikatowe, że zastosowano w nich zabieg niespotykany w innych produkcjach. Mowa tu o polepszaniu się grafiki wraz z postępem w wątku głównym.

Obie gry będzie można odebrać od dzisiaj, czyli 20 czerwca do 27 czerwca na platformie Epic Games Store.

