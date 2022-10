Rząd PiS znów wywala kasę podatnika. Oto na co

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce, by powstała polska gra historyczna, która będzie krzewić pojęcie patriotyzmu wśród młodzieży. Za jej stworzenie odpowiadać będzie warszawskie studio.

Doszło do tego, że rząd chce mieć własne gry. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisało umowę na realizację prac wstępnych dla gry "Chrobry. Historia sprzed 1000 lat". Widząc, proponowany tytuł, mam nadzieję, że będzie on pełnił funkcję roboczą.

Umowa została podpisana z BTC STUDIOS S.A. Producent do tej pory ma na swoim koncie zaledwie jedną grę i kilka produkcji mobilnych. Studio jest współwydawcą gry Zorro: The Chronicles, której premiera odbyła się w czerwcu. Trzeba przyznać, że jak na produkcję z 2022 roku nie wygląda ona na zbyt grywalną, co potwierdzają nieprzychylne oceny na platformie Metacritic.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyda 120 tysięcy na własną grę

W ramach umowy zawartej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, BTC Studio otrzyma dotację w wysokości 120 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na realizację pierwszego etapu projektu "Chrobry. Historia sprzed 1000 lat". Pierwszy etap będzie obejmował opracowanie koncepcji rozgrywki, powstanie materiałów graficznych oraz analizę historyczną.

Choć w samym raporcie nie ma zbyt wiele o tym, jak dokładnie wyglądać będzie rozgrywka, możemy przeczytać, że "tematyka będzie związana z kluczowymi wydarzeniami w historii Polski za czasów Bolesława Chrobrego oraz z atrakcyjnymi i jeszcze nie wyeksploatowanymi kulturowo wydarzeniami związanymi z jego postacią. Rozgrywka docelowo ma mocno rozbudzać wyobraźnię historyczną i realizować założenia współczesnego patriotyzmu w formie angażującej na poziomie rozgrywki, przenikającej się z barwną symboliką narodową gry strategicznej."

