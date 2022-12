Przedostatni prezent od Epic Games Store. Warto było czekać

Epic Games Store jest bliski zakończenia akcji świątecznego rozdawnictwa. Właśnie na platformie można pobrać czternastą z planowanych piętnastu darmowych gier.

Epic Games Store 15 grudnia rozpoczął akcję, w ramach której obdarowuje graczy codziennie nową grą. Niektórzy gracze mogą czuć pewien niedosyt, gdyż wiele z udostępnionych produkcji była nieciekawa, niszowa albo niskich lotów. Pojawiły się jednak perełki jak chociażby Death Stranding. Wszystko wskazuje na to, że Epic Games Store zakończy rok z przytupem, gdyż pojawią się na koniec dwie bardzo ciekawe gry.

Mortal Shell za darmo w Epic Games Store

W ciągu ostatnich lat na znaczeniu zyskują gry typu soulslike, czyli produkcje nieco bardziej wymagające, z wyższym poziomem trudności niż ma to miejsce w grach skierowanych do masowego odbiorcy. Przedstawiciel tego trendu, Mortal Shell właśnie został udostępniony za darmo na platformie Epic Games Store. W grze wcielamy się tajemniczą istotę, która może przejąć ciało zmarłego i dzięki temu korzystać z unikatowych zdolności. Nasz styl walki będzie mocno uzależniony od tego, czyjego ciała aktualnie używamy. W trakcie podróży przyjdzie nam się zmierzyć z wieloma przeciwnikami i nawet najsłabsi mogą stanowić nie lada wyzwanie.

Mortal Shell nie jest jedynym mocnym tytułem, który Epic Games Store przygotował na zakończenie. Wszystko wskazuje, że ostatnią grą będzie Dishonored 2. Przed rozpoczęciem akcji krążyła plotka, jakoby Epic w tym roku miał rozdać Mortal Kombat 11, lecz wszystko wskazuje na to, że tak się nie stanie.

Mortal Shell można odebrać za darmo na platformie Epic Games Store. Można to zrobić już dzisiaj od godziny 17, a promocja potrwa do jutra, również do godziny 17. Później Mortal Shell zostanie zastąpiony przez następną darmową produkcję.

Źródło zdjęć: sdx15 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Epic Games Store