Nie działały Ci gry? To wina Denuvo, bo ktoś nie przedłużył domeny

Jeśli ostatnio miałeś problem z uruchomieniem kilku nowych gier, np. Football Manager 2022 lub Marvel's Guardians of the Galaxy, to zapewne była to wina Denuvo.

Denuvo to system DRM, który od początku nie ma najlepszej prasy. Nie chodzi o to, że jest dość skutecznym rozwiązaniem i blokuje piratom dostęp do gier. Z tym bowiem bywało różnie, ale jednak w większości przypadków, przynajmniej w pierwszych tygodniach od premiery danej gry, crackerzy mieli twardy orzech do zgryzienia. Największym problemem Denuvo jest to, że czasami równie mocno utrudnia życie osobom, które kupują oryginalne gry. Dowód tego mieliśmy w ostatnio.

Nie mogłeś grać, bo Denuvo nie przedłużyło domeny

Jeśli w ostatnich dniach mieliście problem z uruchomieniem kilku nowych gier, np. Football Manager 2022 albo Marvel's Guardians of the Galaxy, to była to właśnie wina Denuvo. Co więcej, problem dotyczył też starszych tytułów, np. Shadow of the Tomb Raider, Yakuza: Like a Dragon oraz Persona 4 Golden. Najzabawniejsze w tym wszystkim jest fakt, że usterka wynika z braku dostępu do jednej z domen, która służyła do weryfikacji zabezpieczeń. Zostało to potwierdzone przez Denuvo. Co prawda firma się do tego nie przyznała, ale prawdopodobnie ktoś po prostu zapomniał przedłużyć domenę.

Domena Denuvo była nieosiągalna. Problem został rozwiązany po otrzymaniu powiadomienia z naszej automatycznej kontroli systemu. Po naprawie gracze nie mieli już problemów z dostępem do gier. Denuvo pracuje nad wdrożeniem dalszych ulepszeń, aby uniknąć takich przestojów w przyszłości.

- powiedział rzecznik Denuvo.

Chociaż problem został rozwiązany i wszystkie gry powinny już działać, to jest to kolejna broń w rękach przeciwników systemu DRM. Wielokrotnie otrzymywaliśmy już potwierdzenie, że ma on bezpośredni wpływ na płynność gier. Po jego usunięciu wiele produkcji działa dużo lepiej. Nie można też zapomnieć, że to prawdopodobnie przez Denuvo nie uruchamia się wiele gier na nowych procesorach Alder Lake.

