Czerwony Krzyż ma zaskakujący apel. Chodzi o wojnę

Czerwony Krzyż wystosował nietypowy apel do graczy. Organizacja chce, aby nawet w grach stosować się do humanitarnych reguł wojny.

Czerwony Krzyż ruszył z nową kampanią o nazwie "Play By The Rules", która skierowana jest do... graczy. Organizacja chce, abyśmy nawet w wirtualnym świecie przestrzegali zasad humanitarnej wojny i nie popełniali zbrodni wojennych, nawet jeśli nie są one prawdziwe. W tym celu organizacja nawiązała współpracę z kilkoma streamerami.

Reguły wojny, także wirtualnej

Chociaż akcja może wydawać się dziwna, w końcu mówimy o zupełnie fikcyjnych konfliktach, rozgrywanych w wirtualnym świecie, to idea wydaje się słuszna. W ten sposób Czerwony Krzyż chce zwrócić uwagę graczy na piekło, jakim jest prawdziwa wojna, która przecież często rozgrywa się niedaleko nas.

Z naszej perspektywy najbardziej oczywisty przykład to Ukraina, która jest sąsiadem Polski, ale konflikty zbrojne trwają również w innych częściach świata. Jeszcze w 2022 roku Global Conflict Tracker informował aż o 27 trwających wojnach między innymi w Mali, Sudanie, Nigerii, Syrii, Iraku czy Wenezueli.

Każdego dnia ludzie grają w gry osadzone w strefach konfliktów prosto ze swojej kanapy, ale teraz konflikty zbrojne są bardziej powszechne niż kiedykolwiek. A dla ludzi cierpiących z powodu ich skutków nie są one grą. Niszczą życie i pozostawiają zdewastowane społeczności. Dlatego rzucamy wam wyzwanie, abyście grali w FPS-y według prawdziwych Reguł Wojny, aby pokazać wszystkim, że nawet wojny mają swoje zasady — zasady, które chronią ludzkość na polach bitew IRL (red. in real life — w prawdziwym świecie).

- możemy przeczytać na stronie kampanii.

Czerwony Krzyż przedstawił cztery podstawowe zasady, którymi powinni kierować się gracze:

Nie strzelaj do powalonych i niereagujących wrogów.

Nie bierz na cel pokojowo nastawionych NPC-ów

Nie bierz na cel budynków cywilnych.

Używaj apteczek na wszystkich, także na wrogach.

Oczywiście nie sposób nie zauważyć, że część z tych reguł wręcz nie da się stosować w większości gier. Weźmy np. produkcje z gatunku Battle Royale, gdzie często najpierw powalamy przeciwników i aby ich wyeliminować, musimy ich zwyczajnie dobić. Według zasad Czerwonego Krzyża nie powinniśmy tego robić. Mechanika gier nie pozwala też na leczenie przeciwników, a przynajmniej ja takiej gry nie kojarzę.

Dlatego też powstały specjalne tryby, które na to pozwalają. To między innymi "Play By The Rules" w grze Fortnite, a także Arma III Laws of War. W obu możemy przestrzegać powyższych zasad, związanych z humanitarną wojną (o ile w ogóle można tak mówić o wojnie).

