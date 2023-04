Steam ma nowego rywala. Pozwoli odsprzedawać używki

Cyfrowa dystrybucja gier, choć wygodna zarówno dla wydawców, jak i klientów, ma jedną zasadniczą wadę. Wyklucza handel kopiami używanymi.

Ale tu cała na biało wchodzi platforma Ultra Games, która oficjalnie zadebiutuje już 25 kwietnia. Jak deklarują twórcy tego projektu, będzie to pierwszy launcher z grami na peceta, umożliwiający handel używkami.

Ultra Games wykorzystuje NFT oraz technologię blockchain, a każdy egzemplarz gry na platformie powiązany jest z unikatowym tokenem – wyjaśniają twórcy. Token ten pełni rolę certyfikatu autoryzującego i może być zbywany niczym nośnik fizyczny.

Żeby jednak zachęcić do współpracy deweloperów, Ultra Games pozwoli wydawcom gier określić, jaka powinna być minimalna wartość danej pozycji na rynku wtórnym. Uwzględni przy tym czas upływający od premiery.

