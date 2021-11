Cyberpunk 2077 trafił do muzeum, ale to porażka CD Projekt RED

Polska gra Cyberpunk 2077 trafiła do muzeum. CD Projekt RED jednak nie ma powodów do zadowolenia, ponieważ jest to muzeum porażek.

Gdybym był delikatny, to napisałbym, że Cyberpunk 2077 nie miał najlepszej premiery. Jednak delikatny nie jestem i powiem wprost — debiut polskiej gry był skandaliczny i dramatyczny. Produkcja nie powinna zostać wydana w takim stanie, w jakim trafiła do graczy. Nawet dzisiaj, niemal rok pojawieniu się na sklepowych półkach, gra nadal jest daleka od ideału. Nic dziwnego, że trafiła do muzeum.

Cyberpunk 2077 trafił do muzeum

Jeden z użytkowników Reddita udał się do Muzeum Porażki w stanie Minneapolis. Jak sama nazwa wskazuje, można tam na wystawie obejrzeć rzeczy, które nie okazały się wielkim sukcesem. Wśród eksponatów pojawiła się niestety gra stworzona przez polskie studio CD Projekt RED.

Obok pudełka z Cyberpunk 2077 znajduje się też krótki opis:

Uwielbiane polskie studio CD Projekt RED hype'owało tę grę przez niemal dekadę. W społeczności graczy była to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji roku, a może stulecia. [...] Niestety, ogromny hype doprowadził do ogromnego rozczarowania. Gra nie była tak spektakularny, jak się spodziewano. Była pełna bugów i glitchy, wliczając w to małe drzewka rosnące w budynkach, czołgi spadające z nieba czy postacie bez spodni w trakcie jazdy motocyklem. Ale jeśli mamy być szczerzy, nie będzie to dla nas zaskoczenie jeśli to ostatnie będzie czymś normalnym w 2077 roku, patrząc na to dokąd zmierza świat.

Przy Cyberpunk 2077, na tej samej wystawie, znajduje się gra No Man's Sky, która również nie sprostała oczekiwaniom. Warto jednak dodać, że dzisiaj to dużo lepsza i zdecydowanie wyżej oceniania produkcja. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie z Cyberpunk 2077, bo pod względem fabularnym CD Projekt RED wywiązało się na medal. Szkoda, że zawiodły kwestie techniczne.

