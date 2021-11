Wydali 53 mln dolarów na grę, która została anulowana

Take-Two Interactive, wydawca między innymi serii Grand Theft Auto oraz Red Ded Redemption, anulował grę, na którą poszło aż 53 mln dolarów.

Zdarza się, że gry zostają anulowane. Czasami coś, co na papierze wygląda obiecująco, w praktyce okazuje się mało interesujące. Często też plany okazują się zbyt trudne do przeniesienia na ekran. W praktyce powodów anulowania gry może być całe mnóstwo. W historii wiele produkcji nie doczekało się swojego debiutu i to pomimo tego, że pochłonęły one duże budżety. Ale czy słyszeliście kiedyś o grze, na którą wydano 53 mln dolarów, a i tak została anulowana?

Anulowali grę za 53 mln dolarów

Tak właśnie było w przypadku gry studia Hangar 13, które ma na swoim koncie między innymi Mafię III oraz późniejszą trylogię i edycje ostateczne. W najnowszym raporcie finansowym wydawca Take Two Interactive przyznał, że anulował grę, która pochłonęła aż 53 mln dolarów. Co ciekawe, projekt o nazwie Volt podobno został dobrze przyjęty w trakcie testów fokusowych. Pomimo tego firma uznała, że rosnące koszty, w połączeniu z aktualnym stanem rynku gier, sprawiają, że osiągnięcie sukcesu finansowego jest praktycznie niemożliwe.

O grze nie wiemy zbyt wiele. Miał to być bardzo ambitny i ekscytujący projekt. Wcześniejsze plotki wspominały o połączeniu świata Cthulhu z Saints Row, co brzmi wręcz niesamowicie. Szkoda, że nigdy nie przekonamy się, co mogłoby wyjść z tego finalnie.

