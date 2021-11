Diablo IV i Overwatch 2 opóźnione. Jeszcze długo na nie poczekamy

Premiera gier Diablo IV oraz Overwatch 2 została opóźniona. To o tyle fatalna informacja, że nawet nie wiedzieliśmy, kiedy trafią one na sklepowe półki.

Firma Activision Blizzard opublikowała najnowsze wyniki finansowe. Pomimo kryzysu związanego z fatalnymi warunkami pracy (chociaż to delikatne powiedziane) i idącym za tym pozwem sądowym, te nie są najgorsze. Jednak z opublikowanego przez studio dokumentu dowiadujemy się, że dwie najbardziej wyczekiwane w tym momencie gry — Diablo IV oraz Overwatch 2, zadebiutują później.

Diablo IV i Overwatch 2 nie zadebiutują w 2022 roku?

Chociaż wciąż planujemy dostarczyć znaczną ilość treści od Blizzarda w przyszłym roku, to planujemy późniejszą premierę Overwatch 2 i Diablo IV, niż pierwotnie zakładano.

- czytamy w dokumencie.

Najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że Blizzard nigdy nie podał daty premiery Overwatch 2 i Diablo IV, więc opóźnienie jest szczególnie interesujące. Najwyraźniej ewentualny debiut był bardzo odległy, a teraz jeszcze bardziej przesunął się w czasie. Z powyższej wypowiedzi możemy też wywnioskować, że obie gry nie pojawią się w 2022 roku. Potwierdzeniem tego może być fakt, że w tym samym dokumencie firma stwierdza, że wpłynie to na jej wyniki finansowe za przyszły rok.

Blizzard tłumaczy się, że opóźnienie premiery Diablo IV i Overwatch 2 jest spowodowane chęcią dopracowania obu tytułów. Deweloper tłumaczy też, że dodatkowy czas pozwoli zespołom na dostarczenie większej ilości treści już na starcie. Chociaż nie są to informacje potwierdzone, to z plotek wynika, że Overwatch 2 jest w tym momencie jednym wielkim bałaganem i grę należałoby określić mianem rozszerzenia do pierwszej części niż osobną produkcją. Z kolei Diablo IV ma się rozwijać pod względem artystycznym, ale gorzej z aspektem technicznym.

