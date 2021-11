Uważaj, trwa atak na graczy Steam. Nie daj się nabrać

Jeśli dostaniesz na Steamie wiadomość o darmowym miesiącu Discord Nitro, to po żadnym pozorem nie klikaj w link. To atak pishingowy na graczy.

Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj wiele osób wie, aby nie klikać w podejrzane linki, przesyłane przez nieznane osoby w prywatnych wiadomościach. Pomimo tego cały czas słyszy się o różnego rodzaju atakach pishingowych, które okazały się skuteczne. Dlatego przestrzegam Was przed kolejnym z nich, który tym razem wymierzony jest w graczy Steam.

Discord Nitro za darmo? To oszustwo

Jeśli korzystacie z Discroda, to na Waszą skrzynkę w aplikacji może trafić wiadomość o otrzymaniu darmowego miesiąca Discord Nitro. To ulepszona wersja komunikatora, która daje wiele korzyści. Jedyne, co trzeba zrobić — według autorów wiadomości — to kliknąć przesłany przez nich link i połączyć konto ze Steamem. Jeśli to zrobicie, to możecie pożegnać się ze swoimi przedmiotami, np. skinami do Counter-Strike'a.

fot. Malwarebytes

Na pierwszy rzut oka strona pod przesłanym linkiem może się wydawać bezpieczna. Wygląda jak witryna Discorda. Jednak Waszą uwagę powinien zwrócić przede wszystkim adres strony, który nie zgadza się z tym oficjalnym.

Jeśli jednak zdecydujecie się na nią wejść i kliknięcie przycisk "Get Nitro", to wyskoczy Wam kolejne okienko z prośbą o zalogowanie się na Steama. Po wpisaniu danych te trafiają na serwer oszustów. Prawdopodobnie też pojawi Wam się komunikat o błędnie wpisanym haśle. Ponownie wpisanie danych to dodatkowa weryfikacja dla hakerów, którzy upewniają się, że za pierwszym razem wszystko zostało wpisane poprawnie.

fot. Malwarebytes

Pod żadnym pozorem nie wierzcie w tego typu wiadomości czy to na Steamie, Discordzie lub dowolnym innym komunikatorze. No i przede wszystkim nie klikajcie w podejrzane linki!

Zobacz: Diablo IV i Overwatch 2 opóźnione. Jeszcze długo na nie poczekamy

Zobacz: Battlefield 2042 na PC-tach będzie lepszy. Uczta dla PC Master Race

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Malwarebytes, Steam

Źródło tekstu: BleepingComputer, Malwwrebytes