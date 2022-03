Ależ promocja! 991 gier, komiksów, książek i dodatków za niecałe 50 zł

Co powiecie na 991 gier, dodatków, komiksów i książek o wartości ponad 6500 dolarów za jedyne 50 zł? Na dodatek w szczytnym celu!

Na stronie itch.io dostępny jest niesamowity pakiet gier, komiksów, książek i dodatków. Według organizatorów normalnie musielibyśmy za niego zapłacić ponad 6500 dolarów. W ramach promocji dostępny jest dużo taniej!

Rewelacyjna promocja na gry, książki i komiksy!

W sumie pakiet składa się z 991 przedmiotów. Wśród nich znajdują się gry, komiksy, książki, dodatki czy też soundtracki. Ich normalna cena to 6544 dolarów, czyli około 29500 zł (według aktualnego, wysokiego kursu). Na szczęście nie trzeba za nie płacić aż tyle. Wystarczy 10 dolarów, czyli niecałe 50 zł.

Co ważne, wszystkie pieniądze idą na szczytny cel, czyli wsparcie Ukrainy, która walczy w tym momencie z Rosją o swoją niepodległość. Właśnie dlatego pakiet został nazwany Bundle of Ukraine.

Nie ma co się oszukiwać, wśród tych 991 produktów nie wszystko jest godne uwagi. Jednak na liście wiele jest perełek, za które warto zapłacić te 10 dolarów. To między innymi Celeste, polskie Superhot czy też Jotun: Valhalla Edition. Co ważne, część dostępna jest także na Linuxa, macOS oraz Androida.

Paczkę znajdziecie na stronie itch.io.

