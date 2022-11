Amazon Prime Gaming na grudzień. Znamy listę tytułów

Poznaliśmy już listę gier, które od grudnia będą dostępne do pobrania w ramach subskrypcji Amazon Prime Gaming. Pojawi się kilka perełek.

Jeszcze nie zostało to oficjalnie potwierdzone przez Amazon, lecz w sieci krąży już lista gier, które wkrótce pojawią się w ramach usługi Amazon Prime Gaming, do której ma dostęp każdy posiadacz subskrypcji Amazon Prime.

Wcześniej tego typu przecieki znajdowały później odzwierciedlenie w rzeczywistości, więc można założyć, że właśnie tak będzie wyglądała grudniowa oferta Amazon Prime Gaming,

Amazon Prime Gaming na grudzień 2022

W przyszłym miesiącu do usługi Amazon Prime Gaming zawita pięć nowych gier. Wśród nich znajdzie się chociażby Quake, zremasterowana wersja kultowej strzelanki pierwszoosobowej. Oprócz tego będzie można pograć w przygodówkę Brothers - A Tale of Two Sons z niecodzienną mechaniką współpracy między dwoma braćmi.

Pełna lista gier w Amazon Prime Graming na grudzień 2022 będzie wyglądać następująco:

Quake

Brothers - A Tale of Two Sons

Spinch

Doors: Paradox

Banners of Ruin

W chwili obecnej w Amazon Prime Gaming możemy znaleźć 7 gier, które za niedługo nie będą już dostępne do pobrania. Mowa tu o:

Fallout New Vegas Ultimate Edition

WRC 9 FIA World Rally Championship

Last Day of June

Indiana Jones and The Last Crusade

Etherborn

Whispering Willows

Facility 47

Zobacz: Epic Games Store potwierdza promocję. Tyle gier dostaniemy za darmo

Zobacz: Kolejna gra z PlayStation może trafić na PC-ty. Twórcy to rozważają

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Źródło tekstu: gg.deals