Kolejna gra z PlayStation może trafić na PC-ty. Twórcy to rozważają

Na PC-ty trafiło już kilka gier, które początkowo były tytułami ekskluzywnymi na PlayStation. To między innymi God of War, Marvel's Spider-Man czy Uncharted, a w przyszłości do tego grona może dołączyć kolejna produkcja. Jej twórcy mocno rozważają stworzenie portu na komputery.

Gran Turismo 7 na PC

Tym razem chodzi o jeden z flagowych produktów Sony, czyli serię Gran Turismo. W ostatnich dniach odbywały się finały Gran Turismo World w Monako. Na miejscu był Kazunori Yamauchi, czyli szef Polyphon Digital. Zapytany o możliwość wydania gry na inne platformy odpowiedział, że jest to możliwe. Jednak zaznaczył, że nie byłoby to takie proste.

Gran Turismo to bardzo dopracowany tytuł. Nie ma wielu platform, na których można uruchomić grę w natywnej rozdzielczości 4K/60p, więc jednym ze sposobów, w jaki to umożliwiamy, jest zawężenie platform do PlayStation. Nie jest to łatwy temat, ale oczywiście przyglądamy się temu i rozważamy.

- powiedział Kazunori Yamauchi o GT7 na PC.

Oczywiście nie oznacza to, że Gran Turismo 7 ostatecznie trafi na PC-ty. Kwestia ta jest rozważana przez twórców, ale ostatecznie mogą podjąć inną decyzję. Wydanie GT7 na komputerach byłoby nie lada wydarzeniem. Warto jednak pamiętać, że o ile na PlayStation konkurencja w gatunku wyścigówek jest niewielka, tak na PC-tach jest ogromna. Dlatego byłoby to niemałe ryzyko.

