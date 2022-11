Film Gran Turismo coraz bliżej. Rozpoczął się najważniejszy etap

Sony i PlayStation pracują nad kilkoma filmami i serialami, które wykorzystają marki znane ze świata gier. To żadna tajemnica i wiemy o tym od dawna. HBO tworzy serial The Last of Us, a Netflix ma się wziąć za Horizon. Oprócz tego w planach są też filmy, a jednym z nich jest Gran Turismo. Właśnie ruszyły zdjęcia.

Na oficjalnym profilu Sony Pictures na Twitterze pojawiło się zdjęcie z tzw. pierwszego klapsa na planie filmu Gran Turismo. Oznacza to, że ruszyły już zdjęcia, czyli najważniejszy proces w powstawaniu każdego dzieła kinowego. Scenariusz ma częściowo bazować na historii kierowy Janna Mardenborough, którego kariera rozpoczęła się w brytyjskim programie telewizyjnym GT Academy.

Filming is now underway on #GranTurismoMovie - based on the inspiring true story of a Gran Turismo player, Jann Mardenborough, who won a series of gaming competitions leading him to become an actual professional racecar driver. 🎬🏎 pic.twitter.com/gV13gEg2G5