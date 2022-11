PlayStation 6. Sony ujawnia planowaną datę premiery konsoli

Sony w swoich oficjalnych dokumentach ujawniło planowaną datę premiery PlayStation 6.

PlayStation 5 jest z nami dopiero od 2 lat. Konsola zadebiutowała w listopadzie 2020 roku i na razie trudno uznać ją za wielki sukces. Ostatnie liczby mówią o liczbie 25 mln sprzedanych egzemplarzy. Dużą przeszkodą jest kryzys na rynku półprzewodników, wzrost cen i panująca na świecie inflacja, ale nie zmienia to faktu, że PS5 na razie radzi sobie przeciętnie.

Nie bez znaczenia są też gry. Powiedziałbym nawet, że są one ważniejsze niż sama konsola, co doskonale udowadnia Nintendo Switch. Tymczasem, poza kilkoma wyjątkami (jak God of War Ragnarok) brakuje wielkich hitów, które miałyby zachęcić użytkowników do kupna PS5. Jednak to nie zniechęca Sony. Chociaż niektórzy mówią o końcu tradycyjnych konsol, to Japończycy mają już w planach PlayStation 6.

Kiedy premiera PlayStation 6?

W oficjalnych dokumentach Sony, dostarczonych do brytyjskiego Urzędu ds. Konkurencji (chodzi o sprawę przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft), pojawiły się ciekawe informacje na temat planów Japończyków. Wynika z nich, że Sony już planuje premierę PlayStation 6, czyli konsoli kolejnej generacji.

Według dokumentów Sony przewiduje, że nowa konsola trafi do sprzedaży mniej więcej w 2027 roku, czyli za 5 lat. Oznaczałoby to, że cykl życia PlayStation 5 wyniósłby mniej więcej 7 lat. Dokładnie tyle samo czasu minęło między premierą PS4 (listopad 2013) oraz PS5 (listopad 2020), więc nie ma tutaj nic zaskakującego. Na razie nie wiemy nic więcej na temat konsoli, ale 5 lat to nie aż tak dużo czasu, więc niewykluczone, że już w przyszłym roku zaczną pojawiać się na jej temat pierwsze plotki.

