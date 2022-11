Epic Games Store potwierdza promocję. Tyle gier dostaniemy za darmo

Epic Games Store potwierdza świąteczną promocję, w ramach której otrzymamy mnóstwo darmowych gier. Poznaliśmy szczegóły rozdawnictwa.

Wczoraj (26 listopada) pisałem o darmowych grach od Epic Games Store, które będą rozdawane w ramach świątecznej promocji, a dzisiaj sklep potwierdził rozdawnictwo. Wiemy, ile gier dokładnie otrzymamy i w jakim terminie.

Epic Games Store darmowe gry na Święta

Epic Games Store potwierdziło, że — podobnie jak w poprzednich latach — w okresie świątecznym rozda graczom kilkanaście darmowych gier. W tym roku tak samo, jak w 2020 i 2021, będzie ich dokładnie 15. Niestety, wciąż nie znamy dokładnej listy, ale liczę, że szykowany jest jakiś hit na miarę trylogii Tomb Raider, którą dostaliśmy rok wcześniej.

Promocja potrwa od 15 grudnia do 5 stycznia. W tym czasie będzie też trwała wyprzedaż w sklepie Epic Games Store. Dostaniemy też kupon upoważniający do 25-procentowej obniżki, a także liczne przedmioty kosmetyczne do różnych produkcji.

Zanim rozpocznie się świąteczna wyprzedaż, Epic Games Store zorganizuje też promocje z okazji The Game Awards. Te potrwają przez 3 dni od 8 do 10 grudnia.

