Święta będą wcześniej! Epic Games Store rozda mnóstwo gier

W tym roku Święta mogą być wcześniej i to za sprawą Epic Games Store. Platforma, podobnie jak w poprzednich latach, rozda nam mnóstwo gier za darmo.

Święta Bożego Narodzenia to tradycyjnie okres, w którym wydajemy najwięcej czy to na przygotowanie samych świąt, czy też na prezenty dla najbliższych. To też czas, w którym bombardowani jesteśmy promocjami i wyprzedażami. Szczególnie dużo powodów do zadowolenia mają gracze, bo możemy liczyć na wiele darmowych produkcji. W tym roku również się nie rozczarujemy.

Epic Games Store rozdaje gry za darmo

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, Epic Games Store planuje rozdać mnóstwo darmowych gier. Te będą udostępniane graczom prawdopodobnie w okresie od 15 grudnia aż do 10 stycznia 2023 roku, a tak przynajmniej wynika z nieoficjalnych plotek. Jedyne, co trzeba będzie zrobić, to je odebrać i dodać do własnego konta.

Warto przypomnieć, że w 2019 roku Epic Games Store rozdało graczom 12 darmowych gier z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W 2020 i 2021 roku liczba ta jeszcze się poprawiła, ponieważ dostaliśmy aż po 15 gier. W tym roku zapewne możemy liczyć na podobną hojność. Na razie nie znamy żadnych tytułów, ale na pewno Epic Games szykuje jakiś hit. W poprzednim roku była to między innymi świetna trylogia Tomb Raider.

Aktualnie możecie odebrać z Epic Games Store grę Star Wars: Squadrons. Poza tym posiadacze Amazon Prime otrzymali: Fallout New Vegas: Ultimate Edition, WRC 9: FIA World Rally Championship, Indiana Jones and the Last Crusade, Last Day of June, Etherborn, Whispering Willows oraz Facility 47.

